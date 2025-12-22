El jugador Dani Bellas, del Cedeira, fue expulsado en el minuto 57 de partido

Las polémicas persisten a pesar de que el reglamento sostiene la decisión arbitral.

En un partido de Primera Futgal, Cedeira y Perlío, se enfrentaron para luchar por la victoria. Todo sucede cuando, en el momento de un saque de un córner, el jugador del Cedeira, Dani Bellas, entra desde fuera del área a rematar un balón en una acción ensayada, siendo derribado Fernando Caruncho, árbitro del partido.

Esta escena durante la última jornada del año en el fútbol gallego ha creado numerosas polémicas entre las aficiones y los propios jugadores ante una acción arbitral de lo más rigurosa.

Una anécdota abierta a debate

Lo que podía tornarse como una acción más, esta acabó con la decisión más dura posible: la expulsión. El colegiado tardó unos segundos en reaccionar y acabó mostrando la tarjeta roja directa al exjugador del UD Somozas de 3ª RFEF, entre otros conjuntos.

El acta del partido, a la que ha tenido acceso Quincemil, relata el hecho como: "En el minuto 57, el jugador (10) Bellas Pérez, Daniel fue expulsado por el siguiente motivo: Derribarme con un empujón por la espalda con uso de fuerza excesiva con el balón en juego".

La polémica no cesa y el debate sigue abierto. Todos se siguen preguntando: ¿Es de expulsión, es un lance del juego, o es una acción que se debería haber zanjado de manera menos rigurosa? A pesar de que cada uno pueda tener su versión, el reglamento sostiene la decisión arbitral.