Álex Aragonés 19 DIC 2025 - 07:00h.

La iniciativa es el fruto de la colaboración entre AEM Lleida y la entidad Down Lleida: la joven formará parte del 'staff'

Laura, Patricia y Eduardo piden más oportunidades para los trabajadores con síndrome de Down

LleidaUn equipo ha llegado a un acuerdo "pionero" para "promover la inclusión social a través del fútbol" en Lleida al incorporar a una joven con síndrome de Down como parte del cuerpo técnico del equipo, que compite en la categoría femenina de Primera RFEF.

La iniciativa es el fruto de la colaboración entre el AEM Lleida, un club centenario que desde 2003 apuesta por el fútbol femenino en todas sus categorías, y Down Lleida, la asociación sin ánimo de lucro fundada en 1995, que trabaja para promover la inclusión y la igualdad de oportunidades de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.

Gracias a ello, Indiana Solà pasará a formar parte del staff del primer equipo femenino, "con el objetivo de concienciar sobre las habilidades de las personas con discapacidad intelectual y promover su participación activa en entornos deportivos de alto rendimiento", según han explicado ambas entidades.

"Indiana fue recibida con los brazos abiertos por las jugadoras"

La joven con síndrome de Down ya forma parte de la estructura técnica del equipo profesional femenino y ayudará en todos los entrenamientos al equipo, encargándose principalmente de la gestión de material.

"Indiana fue recibida con los brazos abiertos por las jugadoras y miembros del cuerpo técnico en su primer día de convivencia con el equipo", han afirmado desde el AEM Lleida, que ha dado la bienvenida a la nueva integrante del cuerpo técnico.

La labor de Down Lleida

Esta entidad catalana sin ánimo de lucro fue constituida el 22 de abril de 1995 como fruto de la iniciativa de un grupo de padres y madres con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y ayudarles a incorporarse de manera activa dentro de la sociedad.

"Down Lleida trabaja para favorecer un cambio de mentalidad en la sociedad actual en la manera de ver y considerar a las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales", explican los artífices del proyecto, que tiene como ámbito de actuación la provincia de Lleida.

Actualmente, la entidad cuenta con 148 familias socias, que promueven la transformación de la sociedad, empoderando y visibilizando a las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, en la toma de decisiones, potenciando sus capacidades, autonomía y bienestar, y promoviendo la equidad y la igualdad de oportunidades a lo largo de su proyecto de vida.

Para ello, Down Lleida promueve el empoderamiento de las personas con discapacidades intelectuales, ofreciendo un espacio de inclusión y visibilidad, además de trabajo en red para "asegurar un aprendizaje conjunto y un enriquecimiento mutuo a los profesionales y en coordinación con la comunidad.".

Otro de sus valores que destacan es "la excelencia en la atención y en la gestión de los apoyos necesarios desde la planificación centrada en la persona", además de la innovación en el desarrollo de nuevos programas, intervenciones y demandas para conseguir la máxima autonomía de las personas con Síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales.