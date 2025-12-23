El Olympique de Lyon anuncia el fichaje de Endrick: "Este año la Navidad cae el 23 de diciembre"

Su perfil ofensivo, su impacto en áreas clave y su energía son valores clave para apoyar al equipo en la segunda mitad de la temporada

El Real Madrid y el Olympique Lyonnais han acordado la cesión de Endrick Felipe, delantero brasileño de 19 años, hasta el final de esta temporada, con el objetivo de que el jugador aporte su “sólida experiencia al más alto nivel” y la madurez adquirida en entornos deportivos exigentes” al equipo francés.

Así lo indicó este martes el Olympique de Lyon en su página web, destacando que Endrick se incorpora al OL con una sólida experiencia y un perfil ofensivo capaz de impactar en áreas clave, aportando energía y apoyo al equipo en la segunda mitad de la temporada, marcada por numerosos objetivos.

Nacido en Taguatinga, cerca de Brasilia, Endrick Felipe Moreira de Sousa comenzó a jugar al fútbol en la cantera del Palmeiras, donde rápidamente se consolidó como uno de los talentos más prometedores de su generación. El club francés subraya que el delantero brasileño destacó en competiciones internacionales, ganando varios trofeos individuales y por equipos, incluido el prestigioso Torneo Montaigu de 2022.

Con solo 16 años, firmó su primer contrato profesional con el Palmeiras y debutó en la liga brasileña contra el Coritiba

Antes de incorporarse al Real Madrid tras cumplir la mayoría de edad en el verano de 2024, Endrick jugó 82 partidos con el club paulista, anotando 21 goles y ganando el campeonato brasileño en dos ocasiones.

Desde su llegada al Real Madrid, Endrick ha continuado su desarrollo al máximo nivel, sumando 7 goles en 39 partidos entre todas las competiciones y consolidándose como un delantero rápido, técnicamente dotado y preciso. Además, ha ascendido rápidamente en la selección brasileña, acumulando 14 partidos internacionales y 3 goles a sus 19 años.

Por último, el Olympique Lyonnais ha informado que Endrick estará presente a partir del 29 de diciembre para el inicio de la pretemporada con el primer equipo, y ha agradecido al Real Madrid “la calidad de las conversaciones y la colaboración” que han hecho posible la cesión.