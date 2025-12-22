Gonzalo Barquilla 22 DIC 2025 - 12:44h.

Èric Montes, excapitán del juvenil del Barça, anucia su retirada del fútbol profesional a los 27 años para priorizar su salud mental

Ronald Araujo emprendió un viaje espiritual a Israel para recuperar la confianza y superar los problemas de salud mental

Èric Montes, canterano del FC Barcelona, ha anunciado este fin de semana de forma inesperada su retirada del fútbol profesional a los 27 años, poniendo fin a una carrera que comenzó con grandes expectativas. El actual jugador del Algeciras, equipo de Primera RFEF, realizó una rueda de prensa tras el empate sin goles de su equipo ante el Villarreal B en la que comunicó su decisión, profundamente meditada y vinculada directamente a su salud mental: "Va a sonar un poco duro, pero me da igual. Quiero dejar el fútbol de manera profesional".

"Hace años que lo pienso, desde que salí del Albacete. No lo hice antes por miedo a qué sería de mí, pero ahora mi mente ha hecho clic", precisó Montes. El futbolista manresano explicó que el ritmo del fútbol profesional llevaba tiempo pasándole factura a nivel personal, una reflexión que se acentuó tras su última grave lesión de rodilla. Aunque fue uno de los momentos más duros en lo físico, mentalmente supuso un alivio: "Cuando me rompí la rodilla ha sido de los mejores momentos de mi vida mentalmente, pese al dolor”.

Ese parón le permitió tomar conciencia de cómo se sentía realmente dentro del vestuario y en el día a día: "No tenía que despertar y ponerme una careta para ir a entrenar", confesó, reconociendo finalmente que "cuando he jugado y entrenado estaba sufriendo".

"Ahora puedo empezar de cero en Manresa"

Montes aseguró en la rueda de prensa del sábado que ahora su prioridad es volver a casa y empezar de cero, lejos de la presión competitiva. "Ahora puedo empezar de cero en Manresa, en mi ciudad, y ser feliz. Quiero estar en mi casa. No quiero sufrir más", afirmó. Pese a su decisión, dejó claro que no reniega del fútbol, un deporte al que ha estado ligado desde los cuatro años: "Me ha dado muchas cosas bonitas, pero no quiero sufrir más. Quiero volver a disfrutar del fútbol con ilusión, como cuando era un niño".

Compañero de Marc Cucurella, Óscar Mingueza o Abel Ruiz

Formado en La Masia, Èric Montes fue capitán del Juvenil A del Barça y participó en la Final Four de la Youth League de 2017, compartiendo vestuario con jugadores que posteriormente alcanzaron la élite, como Marc Cucurella, Óscar Mingueza o Abel Ruiz. Sin embargo, no logró dar el salto al primer equipo y comenzó un recorrido por distintos clubes del fútbol español, buscando continuidad y estabilidad.

La carrera de Èric Montes

Tras pasar por el Peralada, la Cultural Leonesa, el Albacete, el Nàstic de Tarragona y el Algeciras, su carrera ha estado marcada por las lesiones y la falta de continuidad, especialmente en los últimos meses. Ahora, a las puertas de los 28 años, Montes cierra su etapa como futbolista profesional para centrarse en su bienestar personal y mental, poniendo punto final de forma prematura a una trayectoria que fue una de las grandes promesas formativas del fútbol catalán y blaugrana.