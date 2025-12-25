Claudia Barraso 25 DIC 2025 - 18:09h.

Muere el exjugador del Nottingham Forest, John Robertson, a los 72 años

El exfutbolista del Nottingham Forest y jugador internacional con Escocia, John Robertson, ha fallecido este pasado jueves a los 72 años. Era conocido como uno de los mejores jugadores en la historia del club inglés al que dedicó gran parte de su vida. La afición le reconocía como uno de los mejores jugadores, por su forma de desenvolverse en el campo.

El equipo de City Groun, donde comenzó y terminó una carrera que fue reconocida internacionalmente, anunció su fallecimiento a través de redes sociales con una publicación donde trasladaban su muerte a la afición y daban el pésame a su familia y seres queridos. "Amigo" y "leyenda", así se refieren al jugador en el emotivo comunicado.

Nació en Viewpark. Fue un futbolista escocés que llegó al Forest en 1970 y que llegó a ser dos veces campeón de Europa. Por primera vez en el año 79 y un año después volvería a recibir con sus compañeros tal reconocimiento. Entre sus logros, está la asistencia a Trevor Francis que dio el 1-0 contra el Malmö con el que el club de Nottingham se proclamó por primera vez en su historia campeón de la Copa de Europa. Un año después, fue el propio Robertson quien marcó el 1-0 de la final contra el Hamburgo en el Santiago Bernabéu, según ha informado 'Europa Press'.

Las palabras del que fue el club de su vida

Como internacional, el delantero disputó 28 partidos con Escocia durante cinco años de carrera internacional en los que jugó los Mundiales de 1978 y 1982. Su entrenador en el Forest, Brian Clough, le puso el apodo de 'Picaso del fútbol'.

"Tenemos el corazón roto por anunciar el fallecimiento de la leyenda del Nottingham Forest y querido amigo, John Robertson. Un verdadero grande de nuestro club y un doble ganador de la Copa de Europa, el talento inigualable de John, la humildad y la inquebrantable devoción a Nottingham Forest nunca serán olvidados. Nuestros pensamientos están con la familia de John, amigos y todos los que lo amaban. Descansa en paz, Robbo... Nuestro más grande"