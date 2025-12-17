Claudia Barraso 17 DIC 2025 - 16:29h.

Ethan McLeod, futbolista del equipo Macclesfield, ha fallecido en un accidente de tráfico a los 21 años

Muere una futbolista de 21 años tras caerle un rayo mientras entrenaba en Australia: "Nadie puede creer lo que pasó"

Compartir







El delantero del Macclesfield, Ethan McLeod, ha muerto en un accidente de tráfico mientras regresaba de un partido durante la noche del pasado martes. Tenía 21 años y estaba jugando en la Liga Nacional Norte de su equipo, en Bedford Town.

Los hechos ocurrieron cerca de las once de la noche, en los alrededores de Northampton. Su coche, un mercedes blanco, chocó con una barrera, según han informado algunos medios como la ‘BBC’. El equipo del jugador comunicó su fallecimiento a través de su cuenta en Instagram. “Con el más pesado de los corazones y una abrumadora sensación de surrealismo que el Macclesfield FC puede confirmar el fallecimiento del delantero de 21 años Ethan McLeod”.

“Ethan era un miembro increíblemente talentoso y muy respetado de nuestro primer equipo, que tenía toda su vida por delante. Pero más que eso, la personalidad contagiosa de Ethan le hizo querer a todos con los que entró en contacto. Al darlo todo en todo lo que hizo, Ethan nos empujó sin esfuerzo a todos a ser lo mejor que podemos ser, tanto dentro como fuera del campo. El profesionalismo de Ethan y la inquebrantable ética de trabajo inspiraron a todos, y su lujuria por la vida puso sonrisas en todos nuestros rostros, incluso en los días más oscuros”.

PUEDE INTERESARTE El fútbol malagueño llora la pérdida de Jairo, un joven jugador de varios equipos de la provincia

El comunicado de su equipo

Un comunicado donde también hicieron referencia a cómo había afectado la noticia al resto del equipo, tanto los jugadores como el resto de los profesionales. “La noticia de la muerte de Ethan ha devastado todo nuestro club y no hay palabras que puedan transmitir la inmensa sensación de tristeza y pérdida que sentimos ahora. Las profundas cicatrices mentales provocadas por la muerte de Ethan sin duda nunca sanarán - pero una cosa es segura, y es que el vibrante legado de Ethan nunca se desvanecerá, no importa cuánto tiempo pase en el futuro”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De la misma manera, trasladaron el pésame a su familia y a sus seres queridos. “Ethan vivirá en nuestros corazones y mentes para siempre y no importa lo que nos depara el futuro, su sonrisa única que nos hipnotizó a todos nunca será olvidada. Nuestra más profunda condolencia a la familia y amigos de Ethan en este momento profundamente traumático, junto con la garantía de que brindaremos todo el apoyo que podamos a aquellos que lo necesitan. Que descanses en paz Ethan”.