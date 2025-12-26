Claudia Barraso 26 DIC 2025 - 19:25h.

Tyrhsys Dolan visita la tumba de su mejor amigo fallecido por Navidad con la camiseta del Espanyol: la historia

Tyrhys Dolan, jugador del RCD Espanyol, ha publicado en su perfil de Instagram una historia que ha emocionado a todos sus fans y seguidores al descubrir que, por Navidad, ha querido hacer una visita de lo más especial.

El deportista fue al cementerio de Inglaterra donde está enterrado su mejor amigo de la infancia, Jeremy Wisten, que falleció hace cinco años. En las imágenes, aparece el junto a la tumba rodeado de flores y mostrando su camiseta del equipo perico. En la lápida, aparece una fotografía del joven que murió con una camiseta de fútbol, lo que deja ver que lo que les unía, entre otras cosas, era su pasión por este deporte.

En las otras dos fotografías, aparece Dolan junto a un árbol de Navidad, sonriendo y sujetando una de las bolas que adornan la planta. En otra instantánea más ampliada, revela que la decoración del árbol es una bola con una foto de ellos dos juntos. Aunque murió hace un tiempo, el futbolista no ha olvidado al que fue su amigo de la infancia y demuestra que le sigue acompañando a todas partes, incluso en sus mejores logros como los de llevar la camiseta del Espanyol.

Fichó por el equipo en julio de 2025, un contrato que durará hasta 2028 en un principio. Por Navidad, ha vuelto a su casa. Nació en Manchester, y allí ha querido llevarse su vestimenta del club para celebrarlo con sus familiares y seres queridos, tanto con los que están con él como los que no, en especial con Jeremy Wisten. Se conocieron cuando tan solo tenían siete años y jugaban en la academia de Manchester City. Desde entonces se hicieron inseparables. Todo cambió cuando Dolan comenzó a avanzar y la carrera de Jeremy se vio muy afectada por una lesión de rodilla en 2018.

El homenaje en el dorsal

Wisten se pasó dos años luchando para poder superar esta lesión, pero el Manchester City decidió no renovarle, hasta que el 24 de octubre de 2020 se quitó la vida. Una noticia que dejó destrozado a su amigo y compañero Tyrhys Dolan. En su entierro, el fue uno de los encargados en trasladar su féretro desde la iglesia hasta el cementerio, donde no ha dudado en acudir estas fiestas para poder celebrar una buena noticia con su amigo.

En la fotografía del cementerio donde aparece con la camiseta de Espanyol aparecen muchos detalles que revelan los homenajes que el futbolista sigue haciendo por Jeremy. El dorsal que lleva, el número 24, hace referencia a la fecha en la que falleció su amigo, a quien no olvida y a quien sigue teniendo presente en cada uno de sus avances, incluso en su propia casa.