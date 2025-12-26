Iván Sevilla 26 DIC 2025 - 12:00h.

La familia del chico "no dispone de medios suficientes para los gastos de estancia en Granada", donde está hospitalizado

A Yostin "le detectaron una potente neumonía y después vieron que tenía una bacteria muy agresiva en los pulmones"

JaénLa situación de Yostin Andrey Loaiza Ospina mantiene en vilo al Deportivo Jaén y a quienes le conocen en la ciudad. El club pidió ayuda para la familia de su jugador de 14 años, que está hospitalizado "en coma inducido" por culpa de una "bacteria".

El equipo de fútbol jienense, que está siguiendo de cerca la evolución del chico, ha contado a Informativos Telecinco que hace unas semanas sufrió una primera, pero intensa "fiebre" que lo obligó a acudir a "urgencias".

"Los médicos dijeron que era gripe, que tomara Paracetamol", nos ha asegurado. Sin embargo, el 10 de diciembre volvió a ir a un centro sanitario porque continuaba con las altas temperaturas: "Le recetaron lo mismo hasta que unos días después vomitó sangre".

Una placa desveló que "se estaba ahogando por una potente neumonía" que le diagnosticaron e inmediatamente quedó ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. "Vieron que tenía una bacteria muy agresiva en los pulmones, que se los estaba destrozando", nos ha detallado el club.

Al comprobar los especialistas que "la grave infección le estaba afectando al resto de órganos, lo derivaron a Granada". Allí permanece hospitalizado actualmente e incluso "tuvieron que ponerle un pulmón artificial para mantenerlo con vida".

Desde el Deportivo Jaén C.F. nos admiten que los médicos se temían entonces lo peor, porque en su crítico estado de salud podía producirse un "fallo multiorgánico". Por suerte, no fue así y "ha ido mejorando poco a poco".

"La familia no dispone de medios suficientes"

Mientras Yostin esté en ese hospital granadino, donde "hay una máquina que le va depurando y limpiando la sangre de la infección", sus familiares también se están quedando por allí. Pero "atraviesan una situación muy complicada", reconoce el club.

"No disponen de medios suficientes para afrontar los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención durante su estancia en Granada", justifica. De ahí que el 15 de diciembre anunciaran en sus redes sociales una campaña de recaudación de fondos.

Habilitaron un número de cuenta (ES74 3067 0142 0536 8950 5620) para colaborar solidariamente con la familia del jugador: "Cualquier ayuda, por pequeña que sea, suma". "Queremos apelar al corazón de nuestra afición, de la ciudad y de todo el fútbol", añadieron.

"Estamos contigo, ¡fuerza campeón!", fue el mensaje que lanzaron de apoyo para el chico de 14 años. Quien quiera y pueda dar algo de dinero, que se destinará "íntegramente" a la causa descrita, debe escribir en el concepto de la transferencia "Ayuda a Yostin".

Apoyo desde la taquilla del Atlético Jaén

Tras difundirse lo que le había sucedido al futbolista, unos días después, el Deportivo Jaén agradeció "todas las muestras de apoyo, cariño y solidaridad recibidas". Con la esperanza en mente para que Yostin se pueda recuperar pronto, según publicaron.

De igual forma, pedían "comprensión porque la familia está viviendo momentos muy complicados y no puede atender personalmente todas las llamadas y mensajes". Desde el club avanzaban que irían comunicando las novedades sobre el estado del adolescente.

En ese contexto, el Atlético Jaén también colaboró en la recaudación de fondos, en el partido que disputó el domingo 21 de diciembre frente al C.D. Navas. La entrada general de la taquilla para disfrutar del encuentro se iba a destinar a ayudar a Yostin.

"Enorme gesto", publicó el club donde juega el joven como agradecimiento a ese otro equipo de la ciudad jienense, que participa en la categoría Sénior Primera Andaluza: "Cuando nos unimos somos más fuertes, pero por encima de todo, somos mejores personas".

"Nuestro hijo está batallando, gracias por no dejarnos solos"

Precisamente, cientos de usuarios compartieron en redes sociales la campaña lanzada por el Deportivo Jaén. Decenas de otros mandaron mensajes de ánimo al jugador hospitalizado: "Tú puedes, quiero que volvamos a vernos en la cancha y nos des esa clase magistral que tienes", deseaba uno.

El 24 de diciembre, previo al Día de Navidad, el Deportivo Jaén también publicó un mensaje dirigido a la familia de Yostin: "Solo os podemos decir que, aun estéis lejos de nosotros, nuestros corazones están más cerca de vosotros".

"Os echamos de menos y lo más importante, que nuestro guerrero vuelva lo antes posible", pedían desde el club. Días antes, los padres del chico hicieron público un comunicado agradeciendo todo el apoyo recibido.

"En estos momentos tan difíciles mientras nuestro hijo está batallando en esta situación tan complicada de salud, cada gesto, cada palabra y cada ayuda nos ha dado fuerza y esperanza para seguir adelante", expresaron.