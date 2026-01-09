Claudia Barraso 09 ENE 2026 - 17:31h.

El Valencia CF realizará un emotivo homenaje hacia Fernando Martín, el español fallecido en el naufragio de Indonesia

Finaliza sin éxito el operativo de búsqueda del niño español de 10 años desaparecido en el naufragio de Indonesia

Compartir







El Valencia CF ha organizado un emotivo homenaje a Fernando Martín, el entrenador del Valencia Femenino B que falleció en el naufragio de una embarcación turística en Indonesia. El acto tendrá lugar en los prolegómenos del Valencia-Elche, que se disputará este sábado en Mestalla.

El evento será un homenaje institucional, discreto y privado en la Sala Juan Sol del coliseo de la avenida de Suecia. En este local, el club, suele oficiar este tipo de reconocimientos. Al evento acudirán los familiares del entrenador, un hombre que trabajó en el club desde hace una década. Además, se guardará un minuto de silencio antes del pitido inicial del partido.

PUEDE INTERESARTE Los equipos de rescate encuentran otro cadáver y el barco en el que naufragó la familia española en Indonesia

En ese minuto de silencio también será homenajeado Enrique Collar, exjugador del Valencia y del Atlético de Madrid, fallecido el pasado 29 de diciembre. También se guardará unos minutos de silencio en el encuentro de la jornada 14 de la Primera Federación Iberdrola.

Concluyen la búsqueda en Indonesia

El cuerpo del técnico fue encontrado sin vida el pasado viernes 4 de enero. El hallazgo se produjo en la misma zona donde se rescató el cadáver de Lia, la niña de 12 años, hija de la mujer de Fernando, Andrea Ortuño. Los cuerpos de ambos fueron incinerados en Bali y sus restos se trasladarán al país junto a su mujer y a otra hija que consiguió sobrevivir a lo sucedido.

En cuanto al menor desaparecido, Quique, de 10 años y también miembro de la familia, las autoridades de Indonesia han dado por concluía la búsqueda tras aparecer hace varios días otro menor de nueve años. Aunque la mujer de Fernando y su familia emitieron un comunicado donde pidieron que no parase la búsqueda del pequeño, y que solo descansarían si pudiesen poder tener a todos los familiares que desaparecieron tras el hundimiento del barco.