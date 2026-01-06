Claudia Barraso 06 ENE 2026 - 09:49h.

Penúltimo día de búsqueda de los dos niños desaparecidos en el naufragio de Indonesia: estas son las dificultades

Las "esperanzas" del equipo de rescate que busca a los dos españoles desaparecidos tras el naufragio en Indonesia: "Vamos a seguir"

Mateo, de 9 años y Quique, un año mayor, son los dos niños que aún continúan desaparecidos tras el hundimiento del KM Putri Sakinah, en Indonesia. Desde el pasado 26 de diciembre, día en el que naufragó el barco en el que viajaban, no han dado señales de vida ni se sabe nada más de los jóvenes.

Este martes, los equipos de rescate de Indonesia reanudan el que sería el penúltimo día de búsqueda. Lo hacen con muchos frentes abiertos, con muchas dudas y cada vez menos esperanzas de poder encontrar a los niños ante un obstáculo difícil de abordar: los 200 metros de profundidad que tiene el terreno donde se hundió la nave. Las máquinas que utilizan los efectivos solo alcanzan unos 150 metros para poder observar qué se encuentran a su alrededor. Más allá de esa profundidad su utilidad disminuye considerablemente.

El barco se hundió en una zona del mar donde hay una fosa muy profunda, según explica el jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Maumere, Fathur Rahman. “Las corrientes subterráneas agravan el problema ya que forman una zona de sombras que produce fallos en la tecnología”, confirma en unas declaraciones para el medio ‘Hey Bali News’.

Las declaraciones del jefe del operativo

A pesar de todos los obstáculos que hace que la búsqueda de los niños españoles sea cada vez más difícil, los equipos de búsqueda del país no se rinden y continúan una jornada más buscando a los pequeños. Esta vez, se adentrarán en la fosa tratando de alcanzar la máxima profundidad para rastrear cualquier indicio que lleve a encontrar a Quique y Mateo. "Tenemos esperanzas, vamos a seguir dando nuestro mayor esfuerzo", declaró a EFE Eko Lagay, uno de los tripulantes del barco KN Puntadewa, movilizada por la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) para el operativo.

Ampliaron el operativo tres días más

El pasado domingo consiguieron recuperar el cuerpo sin vida del valenciano Fernando Martín, también desaparecido y naufrago de esa misma embarcación en la que desaparecieron los dos niños. Ante la aparición de más cuerpos, las autoridades de Indonesia confiaron en que podían encontrar a los pequeños, por lo que decidieron ampliar el dispositivo de búsqueda. En un principio y al evaluar las dificultades de encontrarlo, decidieron no seguir buscando, pero finalmente aumentaron el plazo a tres días más de búsqueda.

Este martes sería el segundo día, por lo que mañana, en caso de no encontrar a Quique y Mateo, darían por concluida la búsqueda de los menores. En la recuperación emplearían potentes equipos de sonar, unas máquinas que solo funcionan hasta 150 metros de profundidad, una longitud mucho menor a la de la fosa donde podrían estar los cuerpos de los pequeños aún desaparecidos. También están empleando buzos y un dron térmico, además de analizar los restos del barco hundido.