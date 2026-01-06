Claudia Barraso 06 ENE 2026 - 10:44h.

Fernando Martín y su hijastra Lia, de 12 años, han sido incinerados en Bali: las cenizas serán repatriadas a España

Las dificultades del rescate de los dos niños españoles desaparecidos en Indonesia: "Hay una fosa con una zona de sombras que produce fallos"

Los equipos de búsqueda de Indonesia han iniciado el penúltimo día de búsqueda de los cuerpos de Quique y Mateo, los niños desaparecidos el pasado 26 de diciembre en el barco que se hundió en Indonesia. Tras duras y largas jornadas de búsqueda, dieron por concluida la operación hasta que aparecieron los cuerpos de Fernando Martín Carreras y su hijastra Lia.

Entonces, la esperanza estaba perdida. Sin embargo, poder encontrar dos nuevos cuerpos sirvieron para poder ampliar el operativo tres días más. Este ya es el penúltimo día de búsqueda, donde los operativos tratan de buscar a los pequeños dentro de la fosa de 200 metros en la que el barco se hundió. A esta profundidad, las máquinas que utilizan los equipos de rescate son muy poco efectivas, ya que solo pueden alcanzar una longitud de 150 metros por debajo del agua.

El pasado 4 de enero las autoridades de Indonesia confirmaron que recuperaron un nuevo cuerpo perteneciente al naufragio del día después de Navidad. Se trataba de Fernando Martín, entrenador del Valencia femenino B. “Exactamente fue encontrado a las 08:47 (hora local). El equipo de rescate encontró un cuerpo sospechoso de ser una víctima del KM Putri Sakinah".

Andrea y su hija Mar permanecen en Bali

Días antes fue encontrado el cuerpo de Lía, de 12 años e hijastra del entrenador. Después de confirmar sus identidades y de analizar sus cuerpos, las autoridades del país, con la autorización de su familia, han procedido este martes a la incineración de los cadáveres.

La cremación se ha llevado a cabo en Bali. Los restos fueron trasladados desde Labuan Bajo ya que allí había escasos medios para poder efectuar la incineración, según han confirmado algunos medios locales y recogido por el periódico 'Las Provincias'.

Aunque los cuerpos no han sido repatriados para que todos los familiares, amigos y seres queridos de los dos fallecidos puedan velarlos, las cenizas sí que regresarán a España. La esposa de Fernando, Andrea Ortuño y su hija Mar de 7 años, consiguieron sobrevivir al naufragio, quienes ahora se encuentran atravesando esta dura pérdida y golpe de la vida, junto con el shock del incidente. Hace casi un año que el matrimonio tuvo un bebé, que se encuentra en Valencia junto a otro hijo de Andrea. La mujer y la hija supervivientes todavía permanecen en Bali, con el objetivo de poder ayudar en el operativo de búsqueda.