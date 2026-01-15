El autobús del FC Barcelona sufre un accidente en Santander al salir del hotel de concentración: "¡Ostras!"

El autobús del FC Barcelona ha sufrido un percance en Santander cuando salía del hotel en el que se han concentrado los futbolistas

El autobús del FC Barcelona ha sufrido un pequeño accidente en Santander en la tarde de este jueves, día en el que el cuadro culé disputa el partido de octavos de final de la Copa del Rey frente al Real Racing Club en el estadio de El Sardinero.

La expedición culé ha aterrizado en la capital cántabra en torno a las 12:30 horas. La plantilla se ha subido al autocar y se han dirigido hasta el Hotel Real, donde los jugadores descansaron de cara al partido.

A su llegada al hotel, sobre las 13:00 horas, el equipo fue recibido por medio centenar de personas. Los aficionados han estado pendientes a los movimientos y han sido testigos del percance del chófer culé. Cuando el autocar salía del complejo en el que se hospedan los jugadores ha sufrido un golpe con un muro. El momento ha sido captado por algunos hinchas y el vídeo se ha vuelto viral en redes sociales. Algunos usuarios -como @racinguismo_com en X- han difundido el documento. "Ostras... Ay, ay, ay", han gritado los aficionados sorprendidos.

El FC Barcelona, concentrado para la temporada

El Barcelona aterrizó en Santander con la intención de imponerse. El conjunto culé ha llegado a este duelo tras haber conquistado la Supercopa de España, y con el objetivo de seguir adelante en la Copa del Rey, un trofeo que defienden con determinación. Frente a ellos, un Racing de Santander que, como líder de la Segunda División, ha afrontado el choque con ilusión y ambición de dar la sorpresa ante uno de los grandes del fútbol español.

Antes del viaje, el entrenador Hansi Flick subrayó la dificultad del encuentro y la necesidad de mantener la concentración tras la euforia por la Supercopa. Flick advirtió que, pese a que el Racing milita en la Segunda División, “tienen ganas de ganar, hicieron un gran partido contra el Villarreal y nos obligarán a estar al máximo desde el primer minuto”, mostrando respeto por el rival y destacando que en la Copa del Rey nada está decidido de antemano.

Además, Flick comentó aspectos del planteamiento de la plantilla para este partido, indicando que la idea es que los refuerzos recién llegados o recuperados "tengan minutos" y que el equipo debe afrontar el duelo con seriedad. El técnico también ha querido quitar importancia a los títulos ya logrados esta temporada, insistiendo en que "los éxitos pasados no cuentan ahora, hay que concentrarse en el presente y en respetar a cada rival", reflejando la mentalidad competitiva que quiere imponer en el vestuario culé.