Amargo estreno el que ha tenido Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid. El club blanco se despedía este miércoles de la Copa del Rey al caer (3-2) ante el Albacete en la ronda de octavos de final celebrada en el Carlos Belmonte del conjunto que milita en Segunda División.

Jefte Betancor firmó el tanto de la campanada copera en el minuto 94, el último del descuento. Obligando así a los blancos a decir adiós al segundo título en apenas tres días después de caer el domingo en la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona, derrota que supuso la salida del técnico Xabi Alonso y el estreno de un Álvaro Arbeloa que empezó de la peor manera su andadura en el banquillo blanco.

Piqué se suma a las críticas contra Álvaro Arbeloa

Como era de esperar, las críticas de los seguidores del Real Madrid no tardaron en brotar en las redes sociales. Uno de los que se ha sumado a ellas ha sido Gerard Piqué. El exfutbolista del Barça aprovechó la retransmisión de la Kings League y envío un mensaje de WhatsApp al grupo de los organizadores que se podría considerar un auténtico dardo envenenado.

Justo después de que España consiguiera el pase a semifinales del Mundial de Naciones de la competición en Brasil en la Kings League, Gerard Piqué quiso 'animar' el grupo de WhatsApp de presidentes de la liga de fútbol 7.

El antiguo defensa del Barcelona FC se comunicó con el 'youtuber' Spursito, que estaba narrando el partido en directo junto a DjMaRiio y Adri Contreras. En su mensaje, Gerard Piqué comentaba: "Buen debut 3-2".

El comentario provocaba las risas de todos los creadores de contenido y 'streamer' que estaban comentando la Kings League. "¡Que salga en todos los medios nacionales e internacionales! Piqué se acaba de 'reír' de Álvaro Arbeloa", reflexionaba Spursito mientras sus compañeros seguían comentando la 'broma' del exdeportista del Barça.

La reacción de Arbeloa tras caer frente al Albacete

Pese a las críticas de Piqué y del resto de seguidores y medios de comunicación deportivos, el entrenador del Real Madrid ha apuntado que en su carrera sufrió "eliminaciones incluso más duras" que la que encajó el conjunto blanco en la Copa del Rey contra el Albacete, su estreno como técnico del primer equipo, y confió en que este "fracaso" esté "de camino al éxito".

"No tengo miedo al fracaso y el que quiera calificar esta derrota como fracaso lo entiendo perfectamente. Si algo he aprendido en la vida es que el fracaso está de camino al éxito, para mí no están en direcciones opuestas. Esto es algo que a mí me va a hacer mejorar y que nos tiene que hacer mejorar a todos", comentaba en la rueda de prensa tras caer frente al Albacete.

"Un punto de partida en el que tenemos mucha mejora. No tengo miedo a esa palabra. La verdad es que he fracasado muchas veces en mi vida. He sufrido eliminaciones duras, también coperas, incluso peores que esta. Y con todo el ánimo y la ilusión del mundo de volver mañana a Valdebebas, a trabajar con mis jugadores y a preparar el partido del sábado con la máxima dedicación y a que nos salgan las cosas mucho mejor", añadía el entrenador del Real Madrid.

Además, Arbeloa ha apuntado que entiende la exigencia del Real Madrid y sus seguidores y que confía en tener la confianza de la afición blanca en los próximos días. "Siempre aquí en este club, empatar ya es malo, es una tragedia, imagínate pues una derrota como ésta. Es dolorosa y estoy seguro que todos nuestros aficionados lo están, y más cuando lo haces con un equipo de una categoría inferior, aunque aquí ya sabemos la dificultad que te propone cualquier equipo", afirmó.