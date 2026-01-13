Gonzalo Barquilla 13 ENE 2026 - 12:21h.

Xabi Alonso se despide del Real Madrid con un comunicado de agradecimiento al club, a los jugadores y a la afición

El Real Madrid anunció este pasado lunes la salida de Xabi Alonso, poniendo fin a una etapa breve y exigente al frente del banquillo blanco. Un día después, el técnico vasco ha querido despedirse públicamente del club y de su entorno a través de un comunicado en redes sociales, en el que ha dejado un mensaje marcado por el respeto institucional y el tono autocrítico.

"Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad", ha expresado el ya exentrenador madridista.

En su mensaje, el tolosarra ha querido agradecer de forma explícita la confianza depositada en él desde el club y el apoyo recibido durante su etapa como entrenador. "Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible", ha añadido, subrayando el peso emocional que supone dirigir a una de las entidades más exigentes del fútbol mundial.

El apoyo de la mujer de Xabi Alonso: "Para mí, el mejor"

La publicación no ha tardado en generar reacciones, entre ellas la de su esposa, Nagore Aranburu, que ha querido mostrarle su respaldo con un mensaje breve pero contundente: "Para mí, el mejor". Un comentario que refuerza la imagen de apoyo personal en un momento delicado a nivel profesional, tras una salida que no cumplió las expectativas deportivas marcadas.

Durante su etapa previa al Real Madrid, Xabi Alonso había forjado una carrera marcada por el ascenso con la Real Sociedad B y los éxitos en el Bayer Leverkusen, antes de llegar al club blanco en junio de 2025. Como técnico del Real Madrid dirigió 34 partidos oficiales, con un balance de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas, firmando un porcentaje de victorias cercano al 71 %, con 72 goles a favor y 38 en contra, aunque sin conseguir títulos en las finales que disputó, lo que terminó condicionando su continuidad en el banquillo. Ahora, el club inicia una nueva fase con la incorporación de Álvaro Arbeloa, que asume el reto con la intención de dar continuidad al proyecto deportivo y devolver al equipo la estabilidad y el rendimiento que exige la entidad blanca.