La familia del siete veces campeón mundial de Fórmula 1 siempre ha mantenido un hermetismo casi absoluto sobre su situación

Michael Schumacher, tras cumplirse 12 años de su accidente: “No creo que volvamos a verle”

Han pasado más de 12 años desde aquel trágico accidente de esquí que marcó un antes y un después en la vida de Michael Schumacher, y ahora, han trascendido algunos detalles sobre su estado de salud.

Aunque la familia del siete veces campeón mundial de Fórmula 1 siempre ha mantenido un hermetismo casi absoluto sobre su situación tras el fatídico suceso en los Alpes franceses, el diario británico 'Daily Mail' ha publicado un informe explicando cómo se encuentra el expiloto.

Según el tabloide británico, Schumacher "ya no está postrado en cama" y puede sentarse en una silla de ruedas. "Enfermeras y terapeutas lo llevan por la mansión en silla de ruedas, parte de un equipo médico permanente que cuesta decenas de miles de libras a la semana", ha aseverado.

Asimismo, el medio ha destacado que esta noticia es "el informe médico más positivo" que pueden aportar sobre su situación.

El diario británico también ha desmentido varias versiones que circularon en los últimos años sobre la asistencia del alemán a la boda de su hija Gina en 2024. Según ha informado, "todo indica que Schumacher no estuvo presente", debido al cuidado que requiere y a la decisión de proteger su intimidad.

Pese a que el 'Daily Mail' ha indicado que Schumacher muestra algunos signos de respuesta, como parpadear para interactuar con las personas a su alrededor, su capacidad de comunicación sigue siendo limitada y su entorno no ha confirmado que pueda expresarse verbalmente.

Schumacher no ha sido visto públicamente desde el accidente, ocurrido el 29 de diciembre de 2013, y no ha trascendido ninguna foto de él pese a los intentos de algunos empleados que intentaron, sin éxito, vender imágenes del piloto.

Desde entonces, solo un escaso número de personas de su círculo más íntimo ha podido visitarle tanto en su casa de Mallorca como en su residencia principal en Gland, Suiza.

El accidente y la recuperación

El 29 de diciembre de 2013, Schumacher se encontraba esquiando con su familia en Méribel, en los Alpes franceses, cuando sufrió una caída que le provocó un fuerte traumatismo craneoencefálico.

Aunque llevaba casco, su cabeza golpeó contra una roca provocándole lesiones graves. Ingresó de inmediato en el hospital y fue llevado a un coma inducido que duró varios meses.

Durante ese coma, los médicos realizaron múltiples intervenciones para aliviar la presión sobre su cerebro y estabilizar sus funciones vitales. En abril de 2014 le despertaron del coma y se adentró en un exhaustivo periodo de rehabilitación, primero en un hospital y después en su casa bajo supervisión médica.

Desde entonces, sus apariciones públicas han sido inexistentes y las noticias sobre su estado han sido extremadamente escasas.

El piloto ha pasado más de una década dentro de ese proceso de rehabilitación que todavía continua. Hace años trascendió que incluso estaba recibiendo terapia con células madre en París para regenerar funciones neurológicas afectadas por el accidente, aunque no ha habido confirmación oficial por parte de la familia.