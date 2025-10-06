“Ha sido un gran shock para mí y mi familia”, ha anunciado en sus redes sociales, aseverando que está "concentrado en estar positivo" y afrontar la enfermedad

Un estudio desvela que la ELA es una enfermedad autoinmune y abre la puerta a nuevos tratamientos

Lewis Moody, mítico exjugador de rugby inglés y excapitán de la selección de Inglaterra, de 47 años, ha anunciado a través de un comunicado que ha sido diagnosticado recientemente de ELA, una noticia que ha dejado en shock a todos los aficionados.

En un mensaje firmado por él mismo a través de sus redes sociales, el británico, –muy querido por la pasión que puso siempre en los terrenos de juego, y que tras su retirada no ha dejado de trabajar con su fundación en la lucha contra los tumores cerebrales–, ha anunciado la “dura noticia” y ha querido compartir cómo afronta ahora este momento.

El comunicado de Lewis Moody anunciando que padece ELA

Acompañando la publicación de una fotografía suya, el propio exjugador de rugby señala: “Escribo para compartir una dura noticia. Recientemente me diagnosticaron ELA, también conocida como enfermedad de la neurona motora. Ha sido increíblemente duro de procesar y un gran shock para mí y mi familia”.

“Me siento en forma y bien y estoy concentrado en estar positivo, viviendo la vida y luchando contra los cambios que experimentaré según vengan”, señala, antes de mostrar su agradecimiento a todos los que le rodean cada día, a quienes le acompañan tras este diagnóstico y a quienes, como en España ha hecho Juan Carlos Unzué, han luchado por visibilizar la enfermedad y conseguir avances para los afectados y para la investigación.

“Estoy siendo apoyado por mi familia, amigos y profesionales médicos, y estoy agradecido a aquellos que, en su tiempo, ayudaron a avanzar en la investigación para apoyar a otras personas como yo, que viven con esta enfermedad”, ha señalado.

Igualmente, echando la vista atrás tras su retirada, que se produjo en 2012, y analizando hasta ahora su situación, el exjugador señala en su comunicado: “Desde que me retiré del reporte que amo, y junto a mi esposa Annie, he podido dedicar la mayor parte de los pasados 12 años a recaudar fondos para la fundación ‘The Lewis Moody Foundation’, en apoyo a los afectados por tumores cerebrales. Mi plan es continuar con ello, pero también crear una oportunidad para apoyar una organización benéfica cercana a mi situación actual. Estaría muy agradecido de vuestra ayuda con ello y deseo compartir más información una vez tenga claro cómo es todo estoy”.

Tras estas palabras, el oriundo de Ascot, Berkshire, Inglaterra, expresa una petición antes de finalizar, dejando claro al mismo tiempo que seguirá luchando como siempre ha hecho en cada partido: “Por ahora, por favor, sabed que siento vuestro cariño y vuestro apoyo. Todo lo que pido es tener algo de espacio para lidiar con esto con mi esposa, mis hijos, y los más cercanos a nosotros, pero sin ninguna duda continuaré abrazando la vida y aprovechando las oportunidades de la misma manera en que siempre lo he hecho”.

Lewis Moody, y su trayectoria en el rugby: un palmarés que incluye la Copa del Mundo

El día en que Lewis Moody se retiró del rugby, en 2012, sus aficionados lamentaron la marcha de un jugador único, especialmente por la pasión que imprimía en cada partido. Fue entonces cuando decidió anunciar su marcha tras revelar también un calvario que había estado sufriendo desde que en 2005 le diagnosticasen también con colitis ulcerosa.

Apodado ‘Mad Dog’ en el mundo del rugby, su debut profesional lo hizo en el Leicester Tigers en 1996, un equipo en el que lo dio todo hasta 2010, cuando se marchó entre ovaciones y sin reproches, rumbo al conjunto conformado por los Bath Rugby, el que sería su último equipo profesional.

Durante su etapa, en la que conquistó múltiples títulos ingleses y europeos, destaca especialmente la conquista de la Copa Mundial de Rugby de 2003.

Portando el emblema de la ‘Rosa’, Lewis Moody llegó a lo más alto, llegando incluso a portar el brazalete de la capitanía del combinado nacional, con el que llegó a disputar 71 partidos.

En su palmarés está el campeonato del Torneo de las Seis Naciones de 2001 y 2003, la Copa de Campeones de 2000-01 y 2001-02, el campeonato de la Premiership de Rugby de 1998–99, 1999–00, 2000–01, 2001–02, 2006–07, 2008–09, 2009–10, 2012–13; y el campeonato de la Anglo-Welsh Cup de 1997 y 2007.