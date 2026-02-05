Patricia Martínez 05 FEB 2026 - 13:36h.

La joven surfista viajaba con su padre el pasado fin de semana cuando ambos sufrieron un grave accidente de tráfico

Empezó a competir con apenas nueve años y el año pasado se hizo con el campeonato de España sub-12

A CoruñaEn la cabeza de muchos aficionados al surf gallegos estos días solo hay un nombre, el de Candela Pérez Dopico. Y en sus conversaciones, se repite la preocupación y las muestras de cariño para la joven deportista gallega.

La joven surfista de 11 años, que fue subcampeona de Europa en 2024, y campeona de España el año pasado en la categoría sub-12, sufrió un accidente de tráfico el pasado fin de semana en San Sadurniño, localidad donde reside, y desde entonces permanece ingresada en un hospital de A Coruña, en estado grave. Candela viajaba con su padre, cuando el vehículo en el que viajaban se salió de la vía, el pasado sábado en la carretera DP-7603, en San Sadurniño.

Empezó en el surf con apenas siete años

Candela cogió sus primeras olas con apenas siete años, en la escuela RSM Surf de Pantín, en Valdoviño, donde ha pasado muchas horas entrenando. Fue su entrenador quien la animó a competir por primera vez en el año 2024, con solo nueve años, en el campeonato que organizaba su club, y donde logró una segunda posición.

Desde entonces Candela siguió cosechando éxitos en el agua, pese a su corta edad, con un bronce en el campeonato de España que precedió al subcampeonato europeo, en 2024, en la categoría sub-10. Y el pasado año, Candela logró el campeonato de España en la categoría sub-12.

Los mensajes de apoyo y cariño para Candela y su familia se repiten estos días en las redes sociales, en su perfil y en el de la escuela donde es casi una más “de la familia”.

Son momentos muy complicados, y “todo el apoyo suma”, cuentan desde la escuela de surf donde ha entrenado estos últimos años. Desde Pantín la definen como “una luchadora nata, que siempre ha tenido mucho pundonor”, y aguardan estos días buenas noticias, apoyando a su familia: “sabemos que va a sacar esta manga de la vida, esta manga la va a sacar arriba”, cuentan con emoción quienes la han visto pasar en el agua los mejores momentos de su vida y esperan que pronto pueda volver a “su playa favorita”.