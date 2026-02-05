El joven francés de 27 años parecía determinado a ganar el partido cuando, tras parar el partido para mirar su teléfono, todo dio un giro

El veterano Adrian Mannarino acabó ganando el duelo por 6-7 (4), 6-3 y 7-6 (4)

El tenista profesional Ugo Humbert está en el foco de todas las especulaciones después de que no haya pasado inadvertido para nadie su extraño gesto durante los octavos del ATP 250 del Torneo de Montpellier, oficialmente denominado Open Occitanie. En pleno tie-break decisivo ante Adrian Mannarino, el joven de 27 años miró un momento su teléfono móvil y, a partir de ahí, perdió todos los puntos, y junto a ello el partido.

Todo ocurrió cuando el marcador anunciaba un 7-6 a su favor en el primer juego, un 3-6 en contra en el segundo set y un 6-6 en el último, con el partido encaminado para decantarse para él en ese momento, en un tie-break decisivo que aventajaba por 4-3. Sin embargo, a partir de ahí, y después del ahora controvertido gesto, todo cambió.

Ugo Humbert mira el móvil y después pierde todos los puntos del tie-break

Las imágenes captaron el extraño instante. Por un lado, Adrian Mannarino, en la posición 70 del ranking ATP, tocaba las cuerdas de su raqueta, cabizbajo, con gesto serio ante las dificultades que estaba encontrando en el decisivo set. En el otro, Ugo Humbert, 38 del ranking, salía de la pista para echar mano de su bolsa y, de pronto, mirar el teléfono móvil que guardaba en ella. Fueron unos segundos y después otro gesto al juez de silla disculpándose.

Tras eso, volvió a la pista, y lo que parecía un partido que iba a llevar a su favor se convirtió en un giro de guion que algunos consideran inexplicable o incluso sospechoso: el también francés Adrian Mannarino logró cuatro puntos seguidos incontestables y se terminó el partido, con el veterano de 37 años pasando a cuartos tras casi tres horas de partido, que culminó con un 6-7 (4), 6-3 y 7-6 (4), en detrimento de su rival.

Tras lo ocurrido, que cobra además mayor impacto porque el propio Humbert frenó el ritmo del partido por iniciativa propia antes de consultar su móvil, las reacciones en las redes sociales no han dejado de sucederse, con todo tipo de especulaciones. Entre las hipótesis y los rumores, lo único cierto es que después de ese gesto, el partido cambió completamente.