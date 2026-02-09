Su peculiar aparición en el Levi’s Stadium de Santa Clara no dejó indiferente a nadie

Mack Hollins, receptor de los New England Pariots, se convirtió ayer en uno de los protagonistas de la esperadísima Super Bowl LX, y no precisamente por su actuación en el enfrentamiento de su equipo ante los Seattle Seahawks, que se hicieron con el triunfo por 13-29, sino por la indumentaria con la que llegó al Levi’s Stadium de Santa Clara, para la sorpresa de todos.

El de Rockville, Maryland, conocido por sus excentricidades también fuera de los terrenos de juego, decidió presentarse en el estadio con un atuendo que no dejó indiferente a nadie: llegó esposado, descalzo y con una máscara que a más de uno le recordó al conocido Hannibal Lecter.

Mack Hollins llegó a la Super Bowl LV vestido de preso

En ese peculiar vestuario escogido para la ocasión, el receptor de los Patriots llegó como un preso, y no como cualquiera: su llamativo mono carcelario llevaba la inscripción ‘Range 13’, una referencia que, según señala The Boston Globe, hace alusión directa a ADX Florence, prisión federal de máxima seguridad conocida también como “el Alcatraz de las Rocosas”, que ha albergado y alberga a algunos de los reclusos más peligrosos de Estados Unidos.

Además, Hollins, apodado el ‘Tarzán de la NFL’ llevaba una camiseta en sus manos esposadas que se ha entendido también como una referencia a la película ‘The Warriors’, de 1979,

Por todo ello, y especialmente ante el contexto que rodeaba a la noche, muchos han intentado encontrar algún tipo de mensaje político en su gesto, aunque no ha sido aclarado. En ese sentido, fue Bad Bunny el que centró todos los focos con una actuación que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en plena oleada de críticas por su política migratoria, ha definido como “una bofetada en la cara” y “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”.

Así las cosas, todo hace pensar que la peculiar aparición de Mack Hollins vestido de esa guisa es solo una muestra más de sus excentricidades: no es la primera vez que sorprende con un vestuario para la ocasión antes de un partido y tiene entre sus costumbres ir descalzo frecuentemente, al igual que afirma que no utiliza los cubiertos para comer…