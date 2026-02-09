Celia Molina 09 FEB 2026 - 10:39h.

Bad Bunny triunfó con con su actuación en el intermedio de la Super Bowl, donde volvió a defender los derechos de los latinoamericanos

Donald Trump arremete contra la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl: "Nadie entiende lo que dice este tipo, es repugnante"

Compartir







Hoy no se habla de otra cosa. El domingo 8 de febrero, Bad Bunny revolucionó el 'Levi's Stadium' con su actuación en el intermedio de la 'Super Bowl', el partido más importante de la NFL que, este año, han ganado los 'Seatle Seahawks' (por 13-29). Su apuesta envió el mismo mensaje que el propio artista dio al recoger el premio Grammy por el Mejor Álbum de Música Urbana: una dura crítica contra el ICE y contra todos aquellos que piensan que la población latina es "menos americana" que las demás.

El escenario era una nueva representación de su amada tierra, Puerto Rico, que, como podemos ver en el vídeo, se montó en un tiempo récord. Durante el descanso del encuentro deportivo más seguido del año, decenas de figurantes disfrazados de árboles comenzaron a correr por el campo, para rodear una nueva 'casita' a la que Bad Bunny llevó a sus flamantes invitados. Además de bailar salsa con Lady Gaga - reivindicando así el cruce de culturas a través de este representativo baile - y de contar con una mini actuación de Ricky Martin, personajes como Jessica Alba, Pedro Pascal o Karol G acompañaron al 'Conejo' en su show.

El escenario, una nueva representación de Puerto Rico

Una de las escenas más llamativas de la perfomance fue el momento en que Bad Bunny se acerca a una niño pequeño que estaba viendo en la tele con sus padres los premios Grammy de la música y le entrega el gramófono en las manos. El cantante le dice que "siga así", en una clara simbología a su propia infancia y vocación, por mucho que se haya especulado con que el niño era Liam Conejo, el menor de cinco años que fue detenido (y posteriormente liberado) por los crueles agentes del Servicio del Control de Inmigración en Minneapolis.

PUEDE INTERESARTE El antes y después de Bad Bunny: de cantar en un pueblo de Badajoz a protagonizar el descanso de la Super Bowl

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Si hay algo más fuerte que el odio, es el amor"

El cuerpo de baile que acompañó al artista durante los quince minutos del descanso, a los que invitó a "perrear sin miedo", hizo una demostración de la fuerza de los bailes latinos, tan imitados en todo el mundo. Para terminar, Bad Bunny bendijo América (en inglés), contando todos y cada uno de los países que componen el gigantesco continente: tanto los del sur, como los de Centro América, Estados Unidos y Canadá. Las banderas de todas estas naciones invadieron el centro del estadio y fue entonces cuando el puertorriqueño entonó la canción por la que se ha sido repetidamente premiado: "Debí tirar más fotos las veces que pude..."

A pesar del éxito que tuvo la actuación y del aplauso generalizado que ha recibido Bad Bunny en las redes sociales (y en el propio estadio de California), Donald Trump no ha tardado en pronunciarse en su contra. "El espectáculo de la Super Bowl ha sido absolutamente terrible, uno de los peores de la historia", ha escrito el presidente de EEUU en un mensaje publicado en Truth Social. "Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven de todo Estados Unidos y de todo el mundo", ha concluido.