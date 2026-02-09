Qué es el RunNation, el deporte viral en redes, carreras sin freno hasta chocar: "Es una salvajada"

Rocío Doñoro Silvia Asiain 09 FEB 2026 - 17:02h.

Los expertos alertan de sus riesgos: conmociones cerebrales, roturas craneales, lesiones graves cervicales y torácicas y hemorragias.

TikTok e Instagram, "telarañas sociales" que "devoran" la mente de menores y adolescentes, según un experto psiquiatra

Compartir







RunNation, el nuevo deporte de contacto creado por un exluchador de artes marciales mixtas, ha explotado en redes sociales gracias a vídeos que muestran a dos competidores corriendo uno contra otro a máxima velocidad hasta colisionar en el centro de la pista. Dos corredores a toda velocidad chocan frontalmente sin protecciones. Un deporte, si se le puede llamar así, tan polémico como viral. Impacta el sonido dekl choque y la adrenalina de los que ven esta locura. Y sí, está arrasando en redes sociales. Uno cae derribado y, quien se mantiene en pie, gana. Según su creador, la idea nació al imaginar “un retorno de despeje de la NFL… pero sin cascos ni protecciones”. Miedo da que los jóvenes empiecen a imitarlo en las calles.

Porque aquí no hay placajes técnicos ni agarres: solo fuerza, aceleración y resistencia al impacto. Los vídeos, transmitidos en plataformas como Kick, acumulan millones de visualizaciones.

Una batalla de gladiadores -como si de un circo romano se tratara- con ingredientes que gustan: velocidad, impacto, espectáculo y un final en segundos. Un reflejo del mundo en el que vivimos. Rápido, de sensaciones vertiginosas, efímeras, instantáneas. Que solo necesitan segundos de atención para una recompensa emocional y sensorial inmediata. Y que es un riesgo, claro. Los médicos ya han encendido todas las alarmas porque miedo da pensar en el efecto imitación que puede provocar en los jóvenes.

Puede provocar fracturas craneales, de huesos y hemorrágeas

Gerardo Ruiz, neurólogo del hospital de la paz, habla de posiblers "conmociones cerebrales, de fracturas de cráneo y hemorrágeas", nada menos. Ander Paez, monitor de Crossfie alerta de que este deporte puede tener consecuencias muy graves para la salud.

Olga Arroyo, jefa de rehabilitación del Hospital Gregoria Marañón, señala que este deporte o juego salvaje que tanto cautiva ya en redes sociales puede provocar "fracturas de huesos largos, de clavícula...". Este deporte puede provocar también lesiones graves cervicales y torácicas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un éxito polémico. No hay reglas. Se desploman en el mismo tiempo récord que RunNation se convierte en fenómeno global. Porque RunNation sigue creciendo. Se han organizado eventos en Brisbane, Melbourne y Sídney, y varias academias de lucha han empezado a ofrecer entrenamientos específicos para practicarlo de forma “segura”. Su creador asegura que el deporte evolucionará hacia un formato más reglamentado y que ya trabaja en una liga profesional. De locos, pero un éxito y un espejo deformante de la realidad en la que vivimos hoy.