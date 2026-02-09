Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sociedad
Redes sociales

Los adolescentes, conscientes pero impotentes ante su adicción a las RRSS: "Me he llegado a tirar tres horas viendo vídeos"

Los adolescentes, impotentes ante su adicción a las RRSS: "Me he llegado a tirar tres horas viendo vídeos"
Jóvenes de 12 a 17 años admiten la ansiedad que les genera dejar mensajes sin responder en redes sociales. Informativos Telecinco
Compartir

El anuncio de la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años ha reabierto el debate sobre su uso en esas edades. Un estudio de la Universidad de Comillas y de la Universidad Rey Juan Carlos desvela que el 76% de las chicas y el 57% de los chicos sienten ansiedad por no responder de manera inmediata a los mensajes que reciben en redes. Un equipo de Informativos Telecinco ha hablado con un grupo de adolescentes del Colegio Sek Internacional Ciudad el Campo de Madrid. Informan en el vídeo María Fente y Antonio Valverde.

"Necesito el móvil, necesito Internet, necesito algo que hacer", cuenta una de ellas, Y es que no pueden vivir sin ellas. "Nos da todo, nos la da la comunicación, el entretenimiento", añade otro. Prohibírsela sería un problema. "16 años creo que es demasiado", cuenta uno.

PUEDE INTERESARTE

TikTok e Instagram son los reyes. WhatsApp para hablar con los padres. Publicaciones y mensajes sin contestar. "Te da un poco de inseguridad o sobre pensar. Qué habré hecho, que habrá pasado, por lo que no me estén respondiendo", piensan.

Estos alumnos de primero de Bachillerato saben que el algoritmo les busca la costumbre. "Me sale todo el rato lo mismo y lo mismo. Puedo estar horas viendo vídeos", cuentan. El scroll infinito les atrapa. "Nos salen vídeos de risa y puedo estar horas y horas". Conscientes sí, pero casi impotentes. "Me he llegado a tirar dos o tres horas mirando vídeos", añade.

Temas