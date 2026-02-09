TikTok e Instagram son los reyes para los adolescentes, mientras que WhatsApp lo suelen usar para comunicarse con su familia

Los expertos alertan de la ansiedad que generan las RRSS a los menores: "A mayor autoestima, menor uso intensivo e inadecuado"

El anuncio de la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años ha reabierto el debate sobre su uso en esas edades. Un estudio de la Universidad de Comillas y de la Universidad Rey Juan Carlos desvela que el 76% de las chicas y el 57% de los chicos sienten ansiedad por no responder de manera inmediata a los mensajes que reciben en redes. Un equipo de Informativos Telecinco ha hablado con un grupo de adolescentes del Colegio Sek Internacional Ciudad el Campo de Madrid. Informan en el vídeo María Fente y Antonio Valverde.

"Necesito el móvil, necesito Internet, necesito algo que hacer", cuenta una de ellas, Y es que no pueden vivir sin ellas. "Nos da todo, nos la da la comunicación, el entretenimiento", añade otro. Prohibírsela sería un problema. "16 años creo que es demasiado", cuenta uno.

TikTok e Instagram son los reyes. WhatsApp para hablar con los padres. Publicaciones y mensajes sin contestar. "Te da un poco de inseguridad o sobre pensar. Qué habré hecho, que habrá pasado, por lo que no me estén respondiendo", piensan.

Estos alumnos de primero de Bachillerato saben que el algoritmo les busca la costumbre. "Me sale todo el rato lo mismo y lo mismo. Puedo estar horas viendo vídeos", cuentan. El scroll infinito les atrapa. "Nos salen vídeos de risa y puedo estar horas y horas". Conscientes sí, pero casi impotentes. "Me he llegado a tirar dos o tres horas mirando vídeos", añade.