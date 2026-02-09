José Rocamora 09 FEB 2026 - 15:37h.

El 76% de las chicas y el 57% de los chicos dice sentir ansiedad por no responder de manera inmediata a los mensajes que reciben en redes

Más de la mitad de víctimas de ciberacoso escolar no cuentan a nadie que lo padecen

El Gobierno anunció la semana pasada que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales, al igual que han hecho otros países como Francia y Australia. Ahora que se plantea esta limitación, se han conocido los resultados del primer ensayo científico realizado en España sobre el impacto que tiene en los jóvenes de 12 a 17 años, realizado por la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Pontificia Comillas.

Esa dependencia de las redes sociales que tienen los menores se ha comprobado en un instituto de Madrid y con un estudio en el que han participado 700 jóvenes. El 76% de las chicas y el 57% de los chicos dice sentir ansiedad por no responder de manera inmediata a los mensajes que reciben a través de las redes. A esa desesperación se le añade la inseguridad cuando se quedan sin acceso a internet. Prácticamente todos hablan de esa necesidad de estar permanentemente conectados.

Es una adicción de la que únicamente dicen estar liberados el 4% que no utilizan redes sociales. Los expertos aseguran que cuanto mayor es la autoestima mejor se gestiona este mundo virtual. Así lo explica Manuel Delgado, investigador de la Universidad de Comillas.

"Aquellos estudiantes que declaran tener unos mayores niveles de autoestima también muestran un menor uso intensivo inadecuado de redes sociales. Por tanto, se deduce que el autoestima es un factor de autogestión emocional que sirve como barrera protectora frente al posible uso inadecuado", apunta el experto.