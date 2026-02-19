Ana Alonso gana el bronce en esquí de montaña tras ser atropellada hace unos meses

Claudia Barraso 19 FEB 2026 - 14:32h.

La deportista Ana Alonso se ha hecho con el bronce en esquí de montaña en Milán-Cortina cuatro meses después de ser atropellada

La esquiadora olímpica Ana Alonso, atropellada por un todoterreno mientras entrenaba en bicicleta en Granada

La andaluza Ana Alonso ha dado la primera medalla a la delegación española presente en los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo, Italia, después de hacerse con el bronce en la prueba de Sprint del esquí de montaña.

Ana Alonso, tras sufrir un grave atropello hace cuatro meses, se ha clasificado para la pelea por las medallas por tiempos y en la final ha ido de menos a más para ir remontando y terminar en la tercera posición para dar la sexta medalla en Juegos de Invierno a España.

La deportista sufrió un accidente en octubre del año en la zona de Sierra Nevada, en Granada. La joven de 30 años fue atropellada por un todoterreno mientras estaba entrenando con su bicicleta. El incidente le provocó una grave lesión de rodilla que le hizo dudar sobre su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno. Sin embargo, todo esfuerzo tiene su recompensa.

Cómo fue su recuperación

De no saber si iba a poder participar a ganar la medalla de bronce, han pasado cuatro meses de una dura y sacrificada recuperación de su rotura de ligamento anterior y el ligamento colateral interno de una de sus rodillas. A través de sus redes sociales, la andaluza confirmó a sus seguidores que el accidente le había producido algunas lesiones que le harían peligrar su asistencia en los juegos. Pero Ana ha sido un ejemplo de superación y constancia.

Desde el primer minuto en el que los médicos le confirmaron todo lo que le había producido ese accidente, no paró ni un segundo en mejorar y en recuperarse lo antes posible para dar lo mejor de sí en la competición. No es la primera vez que lo hizo. La deportista ha sufrido alguna que otra lesión en su carrera que le obligó a parar o bajar su ritmo de entrenamiento durante un tiempo.