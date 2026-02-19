“Al día siguiente de mi accidente, mientras yacía en la cama del hospital, nos despedimos", cuenta en un emotivo mensaje publicado en sus redes

La esquiadora Lindsey Vonn se somete a una cirugía para estabilizar una fractura en su pierna izquierda

Lindsey Vonn sigue luchando contra un momento especialmente duro en su trayectoria profesional y personal. La esquiadora estadounidense, inmersa en su recuperación tras su escalofriante caída durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, –la cual ha provocado que se haya tenido que someter a varias operaciones por su compleja fractura de tibia–, ahora ha anunciado que recientemente se produjo también la muerte de su perro Leo.

Según ha revelado, el triste fallecimiento de su mascota se produjo solo un día después de su terrible accidente, lo que le obligó a despedirse de él mientras permanecía ingresada en el hospital.

Lindsey Vonn se despide de su perro Leo

En un emotivo mensaje que ha querido compartir a través de las redes sociales, desde su perfil de Instagram, la laureada deportista de esquí alpino se ha sincerado asegurando que “han sido unos días increíblemente duros”. “Probablemente los más duros de mi vida”, ha señalado, explicando que todavía “no acepta” la partida de su perro.

“El día que me caí, Leo también. Le habían diagnosticado cáncer de pulmón recientemente (sobrevivió a un linfoma hace un año y medio), pero ahora su corazón le fallaba. Sentía dolor y su cuerpo ya no podía seguirle el ritmo a su mente fuerte”, cuenta en su mensaje, relatando con crudeza la etapa que está atravesando.

“Al día siguiente de mi accidente, mientras yacía en la cama del hospital, nos despedimos de ‘mi niño grande’. Había perdido algo que significaba mucho para mí en tan poco tiempo…No puedo creerlo”, expresa en su mensaje.

Sin dar crédito, Lindsey Vonn cuenta que el can estuvo con ella desde su segunda lesión del ligamento cruzado anterior, “cuando más lo necesitaba”.

“Me abrazó en el sofá mientras veía los Juegos Olímpicos de Sochi. Me levantó cuando estaba deprimida. Se acostó a mi lado y me abrazó, haciéndome sentir siempre segura y querida. Hemos pasado por tantas cosas juntos en 13 años”, recuerda, explicando cómo el animal la ayudó en otros momentos muy duros.

“Me llevará un tiempo antes de procesar todo emocionalmente, pero sé que siempre estará conmigo. Sé que está ahí arriba con Lucy, Bear, mi madre, mis abuelos y tanta gente que he perdido en los últimos años. Y me consuela saber que ya no sufre”, expresa.

“No habrá nunca otro Leo. Siempre será mi primer amor”, declara en su mensaje, donde además comunica que será operada de nuevo. “Pensaré en él al cerrar los ojos”, escribe, declarando su amor eterno al animal en el cierre del texto.