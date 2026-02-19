Claudia Barraso 19 FEB 2026 - 17:11h.

El Real Madrid ha emitido un comunicado tras los insultos racistas de Prestianni a Vinicius durante el partido del pasado 17 de febrero

Vinicius lanza un comunicado tras los insultos de Prestianni en el Benfica – Real Madrid: “Los racistas son, ante todo, cobardes”

El Real Madrid ha roto su silencio tras el polémico partido contra el Benfica el pasado 17 de febrero. Tras la celebración del gol que marcó Vinicius Jr en el minuto 50, hubo un pequeño enfrentamiento entre algunos jugadores que obligó a parar el partido durante 10 minutos por los insultos racistas que recibió el brasileño.

Gianluca Prestianni, jugador argentino del equipo portugués, se acercó a Vincius tapándose la boca y la nariz con la camiseta. Entonces, el delantero salió corriendo hacia el árbitro para decirle que le había llamado "mono". Como establece el protocolo antirracismo, el partido se paró al instante.

Este mismo miércoles, Vinicius Jr publicaba un comunicado donde hacía referencia a este momento: “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, de su lado, la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que pasó hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi familia”.

El comunicado

De la misma manera, el Real Madrid ha publicado un comunicado a través de su perfil en la red social 'X', donde informan de que "han aportado a la UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado martes 17 de febrero". Una investigación que trata de esclarecer los hechos y de que se asuman responsabilidades una vez se determine definitivamente lo sucedido.

"Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido. El Real Madrid agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial".

A su vez, el equipo madrileño ha querido condenar cualquier acto racista y violento en el deporte: "El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad".