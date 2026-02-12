El deportista recalca que el sacrificio de sus compañeros fallecidos tiene más valor que cualquier medalla olímpica

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha tomado la drástica decisión de expulsar de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 al piloto de skeleton y abanderado de la delegación de Ucrania Vladyslav Heraskevych debido a su persistencia en utilizar un casco decorado con los rostros de deportistas de su país que perdieron la vida durante la guerra por la invasión rusa. El joven, de 27 años, había sido interpelado para ceñirse a la normativa ante la prohibición de mostrar símbolos políticos, pero se ha negado a renunciar a su particular forma de homenaje subrayando que el sacrificio de sus compañeros, víctimas de la guerra, es más valioso que cualquier medalla olímpica.

"Tras una última oportunidad, el piloto de skeleton ucraniano Vladylsav Heraskevych no podrá participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina 2026. La decisión se tomó tras su negativa a cumplir las Directrices del COI sobre la Expresión de los Atletas y el jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) la tomó basándose en que el casco que pretendía usar no cumplía con las normas", ha expresado el COI en un comunicado.

El casco de Vladyslav Heraskevych en homenaje a las víctimas de la guerra en Urania

El ucraniano, concretamente, pretendía llevar en la cita olímpica un casco con las imágenes de más de una decena de deportistas de su país, incluidos medallistas en Juegos Olímpicos de la Juventud, que habían fallecido en ataques rusos, como un tributo hacia ellos.

Ante esa pretensión, el COI le había avisado estos días de que ello suponía violar los estatutos y, –pese a lo que el organismo ha señalado como un último esfuerzo por parte de su presidenta, Kirsty Coventry, que se reunió una hora antes del inicio del skeleton con el deportista–, el joven de 27 años no cambió de parecer, por lo que, tras ese ultimátum, ha sido directamente sancionado.

“Con pesar”, según incide el organismo, procedieron así a retirarle su acreditación, lamentando al mismo tiempo que "a pesar de los múltiples intercambios y reuniones presenciales entre el COI y el Sr. Heraskevych", el piloto de skeleton "no consideró ningún tipo de compromiso".

"El COI tenía un gran interés en que el Sr. Heraskevych compitiera. Por ello, se reunió con él para buscar la manera más respetuosa de expresar su deseo de recordar a sus compañeros deportistas que perdieron la vida tras la invasión rusa de Ucrania”, han insistido desde el organismo en su comunicado explicando la decisión, recalcando además que “la esencia de este caso no radica en el mensaje, sino en cómo quería expresarlo".

Los intentos del COI para reconducir la polémica y el “desafío” del ucraniano

El Comité Olímpico Internacional ha detallado que el pasado lunes 9 de febrero, la IBSF le notificó sobre la existencia de este casco, explicando que ese mismo día se reunió con el entrenador del ucraniano y con el Jefe de Misión Adjunto de la delegación de Ucrania para "explicarles" que no cumplía "con las normas”, así como para detallarle “las diferentes opciones disponibles para que los atletas se expresen".

Del mismo modo, añaden que en una carta del día siguiente, se informó a Heraskevych de que el caso no cumplía "con la Carta Olímpica ni con otras normas" y le ofreció portar "un brazalete negro o una cinta negra como alternativa", aunque el deportista avisó en una rueda de prensa que lo seguiría usando, transmitiendo "públicamente el mensaje de que desafiaría abiertamente las Directrices del COI sobre la Expresión de los Deportistas".

Sin encontrar un punto de entendimiento, en una segunda carta, con fecha del miércoles, el COI reiteró al deportista la prohibición, mientras que en una revisión técnica realizada por la IBSF, Heraskevych "confirmó por escrito su intención de usar el casco", lo que propició otra reunión para "reiterar la postura" del organismo y "ofrecer alternativas”. Tampoco resultó. Vladyslav Heraskevych lo tenía claro: no iba a renunciar a ese tributo a sus compañeros caídos en la guerra.

Fue así como finalmente llegaron a la reunión presencial entre la propia presidenta del COI, Kirsty Coventry, y el joven de 27 años. En el encuentro se le explicó por última vez la postura del COI, y él insistió en la suya. “Al igual que en las reuniones presenciales anteriores, se negó a cambiar su postura", sentenció el COI.

El COI asegura que le dieron la opción de lucir el casco después de la competición

Ante lo sucedido, y después de una comentada polémica tanto alrededor de la situación como de la decisión adoptada, el COI se ha defendido recordando que Heraskevych pudo exhibir su casco durante "todos los entrenamientos" y que también se le había ofrecido "la opción de exhibirlo inmediatamente después de la competición al pasar por la zona mixta".

"El duelo no se expresa ni se percibe de la misma manera en todo el mundo. Para apoyar a los atletas en su duelo, el COI ha establecido centros multirreligiosos en las Villas Olímpicas y un lugar de duelo, para que pueda expresarse con dignidad y respeto. También existe la posibilidad de llevar un brazalete negro durante la competición en determinadas circunstancias", han recordado, subrayando que también se les permite expresarse "en las zonas mixtas, en las redes sociales, durante las conferencias de prensa y en las entrevistas".

Más allá, el organismo revindica que las directrices sobre la forma de expresión de los deportistas fueron el resultado "de una consulta global realizada en 2021 con 3.500 deportistas de todo el mundo" y que "cuentan con el pleno apoyo" de su Comisión de Deportistas y de las Comisiones de Depotistas de las Federaciones Internacionales y los Comités Olímpicos Nacionales.

"El Sr. Heraskevych ha contado con el apoyo del COI en las tres últimas ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno. En cada ocasión, fue becario olímpico. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, el COI también creó un fondo de solidaridad para el deporte ucraniano con el fin de apoyar la preparación de sus deportistas para los Juegos Olímpicos de París de 2024", ha recordado la entidad, que insiste en que la medida adoptada ahora con Heraskevych “cuenta con el pleno apoyo de la IBSF y las Federaciones Olímpicas de Invierno (FIO)".

Enfado en el equipo de Ucrania tras la decisión del COI

Tras la sanción al joven, el equipo del deportista ya ha anunciado que presentará una apelación formal ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El casco de Heraskevych mostraba las imágenes de figuras como la levantadora de pesas Alina Perehudova, el boxeador Pavlo Ischenko, el jugador de hockey hielo Oleksiy Loginov o el tirador Oleksiy Habarov, entre otros amigos cercanos del piloto. Ante la sanción, Heraskevych ha sido contundente en sus redes sociales, compartiendo una fotografía con la protección prohibida bajo el lema: "Este es el precio de nuestra dignidad". Para el abanderado, el homenaje es una cuestión de lealtad hacia quienes "dieron lo más preciado que tenían" por la soberanía de su nación.

Frente a la sanción, el deportista no ha dejado, no obstante, de recibir apoyo público de otros atletas y entrenadores, quienes ven en la sanción una falta de sensibilidad ante el contexto bélico actual.

Por contra, el jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) ha respaldado totalmente la expulsión, argumentando que las normas de equipamiento son estrictas y deben ser iguales para todos los participantes.