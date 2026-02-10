La organización analiza si el fallo reside en un mecanismo de seguridad de la cinta o en un defecto de fabricación del metal

La organización de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 ha iniciado una investigación técnica urgente tras las distintas quejas de varios deportistas que han visto cómo sus medallas se rompían apenas unas horas después de recibirlas. El inusitado problema, que emerge poco después del arranque de la cita olímpica, parece afectar concretamente a la unión entre el metal y la cinta, provocando que las preseas se desprendan durante los festejos, según han compartido públicamente distintos atletas a través de sus redes sociales, donde alguno ha querido responder a la situación con humor.

“Mi medalla no necesita la cinta”, bromeaba la patinadora estadounidense Alysa Liu, ganadora de una presea de oro, a través de Instagram, donde daba cuenta de lo ocurrido, al igual que haría su compatriota Breezy Johnson, campeona en esquí alpino, quien llegó a mostrar su medalla rota en plena rueda de prensa, explicando de forma gráfica que la pieza de sujeción interna simplemente cedió.

¿Por qué se rompen las medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán?

Ante lo ocurrido, tanto una como otra deportista coincidieron en una recomendación irónica para sus compañeros: ‘No saltéis con ellas’, una advertencia que, más allá de su tono de humor, pone en entredicho la calidad de este símbolo tan ansiado en el éxito deportivo dentro de los Juegos.

Según declaraciones de Andrea Francisi, director de operaciones de Milán-Cortina 2026, recogidas por BBC, el comité organizador es “plenamente consciente de la situación” y se está trabajando para localizar el origen exacto del fallo.

Al respecto, una de las hipótesis que manejan fuentes cercanas a la organización citadas por Reuters es que el incidente podría estar relacionado con el diseño de la cinta de la que cuelga el metal, la cual contaría con “un mecanismo de liberación requerido por normativa” y según el cual, “si se tira fuerte de la cinta, se suelta para evitar que el portador se vea ‘ahogado’” en caso de algún hipotético accidente.

Sería por ello por lo que ese sistema, incorrectamente, está saltando o se está activando simplemente con movimientos cotidianos, como los saltos de alegría en la celebración, y no tras un tirón fuerte.

No obstante, la cuestión se está investigando porque no parece limitarse únicamente a la cinta y la sujeción. También se están investigando también posibles defectos en la propia aleación o en el diseño de la pieza que se enlaza con la tela.

Por todo ello, los responsables insisten en que su prioridad es garantizar que un elemento tan icónico como lo son las preseas esté en perfecto estado en el momento de la entrega, conscientes de que para un atleta profesional este es uno de los recuerdos más valiosos en la carrera deportiva.

Entre tanto, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, en declaraciones a BBC Sport, ya ha manifestado que espera una resolución rápida por parte de las autoridades italianas.

La polémica sobre las medallas no es la primera: el precedente de París 2024

Con todo, no es la primera vez que surgen problemas relativos a las medallas. De hecho, esta situación evoca también lo ocurrido en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, aunque con matices distintos. En la capital francesa, el problema principal no fue la rotura física o separación de la cinta, sino esencialmente el mal estado de algunas de ellas. Hasta febrero de 2025, se registraron aproximadamente 220 solicitudes de reemplazo de medallas parisinas debido a la pérdida de brillo y la aparición de manchas, afectando incluso a atletas británicos como la saltadora de trampolín Yasmin Harper.

Mientras la organización francesa se comprometió desde el primer momento a sustituir cualquier presea dañada, el comité de Milán-Cortina 2026 todavía no ha confirmado oficialmente si los deportistas afectados recibirán una nueva versión de sus medallas como remplazo. Fundamentalmente porque la investigación aún está en marcha y tendrá que determinar en los próximos días si lo que está sucediendo se trata meramente de una partida defectuosa o de un error de diseño, lo cual obligaría a revisar la producción de las medallas restantes.