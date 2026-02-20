Maitena Berrueco 20 FEB 2026 - 11:00h.

Euken comenzó a patinar con cinco añitos y actualmente entrena en Suiza y sueña con ir a los JJOO 2030

Ilia Malinin y el salto mortal hacia atrás que ha hecho enloquecer a Novak Djokovic

San SebastiánEstos días se disputan en Cortina-Milano los Juegos Olímpicos de Invierno. Los mejores en Saltos de Esquí, Hockey hielo, Snowboard cross, Esquí alpino, Curling o Bobsleigh optan este febrero por hacerse con uno de los preciados metales. Entre todas esas disciplinas deportivas, hay una que ha copado titulares de la prensa de todo el mundo: el patinaje artístico. La razón ha sido el histórico salto mortal hacia atrás que ejecutó el patinador estadounidense Ilia Malinin tras casi 50 años prohibido. Otro vasco, Andoni Ibarra, se convirtió en 2025 en uno de los tres mejores patinadores de España.

Solo dos años mayor que Malinin, es el patinador donostiarra Euken Alberdi, uno de los pocos del mundo que ha ejecutado este ‘backflip’ en competiciones oficiales. El vasco lo hizo en noviembre de 2024 incorporando esta pirueta a su coreografía, durante el Isu Challenger Tallin Trophy, en Estonia. Un momento histórico que le llevó a coronarse como el primer patinador del Estado en ser capaz de realizar este salto mortal, prohibido desde 1977, y uno de los pocos del mundo en hacerlo. “Es muy chulo y complejo, solo hay que ver que de los 29 patinadores que hay en los JJOO solo dos son capaces de ejecutarlo”, puntualiza.

Euken se atrevió a probar por primera vez con el mortal hacia atrás, en 2020 y asegura que el secreto es “aprender bien la técnica”, después no hay espacio para la duda o el miedo, “hay que ir decidido, no te puedes quedar a medio camino”. El peligro no es baladí, ya que, de no hacerse bien, existe el riesgo de caer de cabeza sobre el hielo y “hacerse mucho daño”.

Su extrema peligrosidad sumada a que rompía la filosofía y la estética del deporte, "en la que los saltos siempre han sido verticales", llevaron a su prohibición, hace casi 50 años por parte de la Federación Internacional de Patinaje. Los pocos patinadores que realizan esta acrobacia la realizan mientras cogen velocidad patinando hacia atrás, clavan la punta del patín en el hielo, se impulsan con la ayuda de los brazos echando el cuerpo hacia atrás y saltan para aterrizar sobre una sola pierna.

Sueña con los JJOO 2030

Euken entrena, actualmente, en la Lausana, en Suiza y tras quedarse a las puertas de las actuales olimpiadas, “es muy dificil, solo van 29 patinadores”, sueña con poder lograrlo en los próximos JJOO de 2030. Con ese objetivo en mente, el donostiarra entrena a diario cinco horas: una de danza, otra de preparación física y entre dos y tres horas sobre el hielo. Lo hace muy lejos de casa, desde que solo era un adolescente. “Con 17 años al terminar la ikastola me marché a Barcelona, de ahí a Grenoble y luego a Lion (Francia) y por último, a Suiza”, relata. Llegar a su nivel en Euskadi “no es imposible” pero si “mucho más complicado porque solo hay una pista de hielo en mi ciudad y hay que compartirla con otros deportes y clubes”.

Los patinadores artísticos han de ser “técnicamente explosivos y fuertes, y a la vez ligeros, además de saber interpretar la música”. Se trata, según el propio Alberdi destaca, de “un deporte muy técnico” en el que cualquier pequeño fallo, “como colocar un poco distinto la cuchilla sobre el hielo” puede llevarte hacerte perder el equilibrio y llevar al patinador al suelo.

La extrema dificultad de esta disciplina deportiva ha quedado de manifiesto en los actuales Juegos con Ilia Malinin, que pasó de y ser el favorito para colgarse el oro individual a acabar muy lejos del podio. En el programa libre de la categoría individual masculina, el estadounidense falló más de la mitad de los saltos y acabó en octava posición: “Todo el mundo pensaba que era inhumano, pero de forma inesperada falló estrepitosamente”.

El patinador guipuzcoano no solo ha sido el primero de España en realizar un mortal hacia atrás en una competición oficial sino que ha hecho historia al ser el primero en llevar el euskera a una competición internacional. Lo hizo en Eslovaquia donde eligió la canción ‘Itsasoa gara’ de ken Zazpi para su actuación. El vídeo de Euken Alberdi realizando su coreografía sobre el hielo al ritmo de esta canción en euskera se hizo viral, acumulando solo en Instagram más de 505.000 visualizaciones.