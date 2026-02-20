La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, de 41 años, se ha sometido a otra operación por las fracturas que sufrió el pasado 8 de febrero

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, de 41 años, se ha sometido a otra operación por las fracturas que sufrió el pasado 8 de febrero en la parte inferior de la pierna izquierda, a raíz de una caída en la prueba del descenso durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.

Vonn, bicampeona del mundo, afirmó este viernes en Instagram que la última cirugía había durado más de seis horas y que "requirió muchas placas y tornillos para recomponerla". No en vano, en los JJ.OO. compitió con el ligamento cruzado de su rodilla roto; se descontroló en un salto tras engancharse en la puerta con el brazo izquierdo y cayó violentamente.

Inmediatamente se agarró la rodilla lesionada y gritó de dolor al detenerse. Fue trasladada en helicóptero tras un largo tratamiento 'in situ'. El incidente provocó un silencio enorme en la zona de meta, donde estaban como espectadores el rapero Snoop Dogg y el exesquiador italiano Alberto Tomba, que había encendido el pebetero olímpico dos días antes.

El comunicado de la deportista

"Debido a la gravedad del traumatismo, he tenido algunas dificultades después de la operación y aún no he podido salir del hospital... pero ya casi estoy lista. Pasos de bebé", añadió antes de subrayar que "pronto" explicará "la lesión" en todo su alcance "y lo que significa todo esto".

La deportista norteamericana ya se sometió a múltiples operaciones en Italia antes de su regreso a Estados Unidos el pasado 16 de febrero. Vonn, medallista de oro en descenso en 2010, salió de su retiro la temporada pasada con el objetivo de ganar otra medalla olímpica y acudió a Italia como líder de la Copa del Mundo de descenso en esquí alpino.