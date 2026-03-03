La notica ha sido confirmada por el alcalde de Soria y candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez

"Se encuentra ya en planta hospitalaria, recuperándose y evolucionando favorablemente"

Fermín Cacho, laureado exatleta español, campeón olímpico de 1.500 metros en los históricos Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, ha sido ingresado en un hospital después de haber sufrido un desvanecimiento el fin de semana.

Según ha revelado el alcalde de Soria y candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez, "se encuentra ya en planta hospitalaria, recuperándose y evolucionando favorablemente".

Fermín Cacho, ingresado tras un desvanecimiento

"Le enviamos todo nuestro ánimo y cariño desde Soria, con el deseo de verlo pronto plenamente recuperado y compartiendo nuevamente su energía y experiencia", ha escrito en las redes sociales el político socialista, que ha expresado alegría por saber de su paso a planta.

De igual modo, el también exatleta Abel Antón, dos veces campeón del mundo de maratón y campeón de Europa 10.000 metros lisos, se ha pronunciado en las redes sociales dedicando a Fermín Cacho palabras de cariño tras conocerse y salir a la luz su situación: "Estábamos manteniendo la privacidad por el respeto y cariño que te tengo, amigo, y no quería hacer nada público. Dicho esto espero que te recuperes de este bache como todos los que hemos superado juntos durante todos estos años", ha escrito, deseándole "mucho ánimo" y acompañando su publicación de un corazón y varias imágenes de ambos juntos.

