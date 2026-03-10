El técnico alemán no dudó en detenerse para interesarse por el estado del menor a la salida del entrenamiento del Barça en St James’ Park

Hansi Flick, sobre Xavi Hernández y el debate electoral del FC Barcelona: "Sé muchas cosas, pero me lo quedo para mí"

El entrenador del Fútbol Club Barcelona, Hansi Flick, se ha convertido en protagonista en Inglaterra ya desde horas antes del importante enfrentamiento de los blaugranas con el Newcastle en el partido de ida de los octavos de final de la Champions debido al gesto que ha tenido con un niño que se vio repentinamente atrapado por una multitud de seguidores que esperaban a los jugadores del Barça.

Los hechos, concretamente, se produjeron cuando la masa de aficionados esperaba a los futbolistas después de que realizasen un entrenamiento en el campo del que será su rival este martes a las 21:00 horas, el estadio St James’ Park. Ante la euforia colectiva, y como es habitual en este tipo de situaciones, los allí presentes comentaron a apelotonarse, apretujándose junto a una valla que delimitaba la zona reservada para ellos y la del paso de los jugadores y el staff del Fútbol Club Barcelona. Fue entonces cuando Hansi Flick, tras salir por allí, se dio cuenta de que entre toda la multitud había un niño llorando, y al que no tardó en acercarse.

El gesto de Hansi Flick con el niño a la salida del entrenamiento en St James’ Park

Atendiendo al menor, el entrenador del Barça no dudó en tratar de consolarlo y aliviarlo de la situación en la que se encontraba, forzando a que lo sacasen más allá del límite de la valla para, a continuación, y tras pasar la mano por su cabeza para calmarlo, preguntarle cómo estaba e interesarse por él.

Tras esa escena, que no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales, el niño, que se secaba las lágrimas de sus ojos, volvió con los aficionados probablemente con un recuerdo que, pese a todo, no olvidará.

El Fútbol Club Barcelona, ante el Newcastle en los octavos de final de la Champions

En lo deportivo, el Barça ya está preparado para el duelo de este martes frente al equipo comandado por Eddie Howe. Los de Hansi Flick llegan con bajas importantes, Balde, Frenkie de Jong, Christensen y Koundé, además de Gavi, que sigue sin alta médica. No obstante, los culés confían en poder llevarse un encuentro a domicilio contra los ingleses, que marchan en el puesto 12 de la Premier y que llegan tras haber vencido en casa al Manchester United por 2-1 en su último partido liguero.

"Sabemos que es una eliminatoria a dos partidos y que el Newcastle en su casa querrá sacar el mejor resultado posible. Tenemos que defender muy bien, con valentía, porque son muy rápidos cuando recuperan el balón y tienen jugadores muy veloces en ataque", señalaba el técnico alemán en la rueda de prensa previa al encuentro, valorando el partido que tienen por delante.

En sus declaraciones ante los medios, Flick recalcó que el primer duelo de una eliminatoria puede ser determinante, como ya vivieron recientemente en otras competiciones. "En este tipo de eliminatorias cada partido cuenta. Lo vimos también contra el Atlético, el primer partido puede marcar mucho el desarrollo de la eliminatoria", señaló.