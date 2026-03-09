La joven lo ha celebrado recordando a todos sus seres queridos que siempre la vieron como la número uno

La esquiadora española Audrey Pascual, oro en el supergigante de los Juegos Paralímpicos de Milán: "Mi abuelo me llamaba 'number one' y hoy por fin lo soy"

España llevaba 12 años sin ganar un oro en los Juegos Paralímpicos de Invierno. Hasta ahora. Audrey Pascual, de 21 años, ha logrado la medalla de oro en la categoría de supergigante después de lograr la plata en descenso. La joven lo ha celebrado recordando a todos sus seres queridos que siempre la vieron como la número uno.

"Los límites nos los ponemos nosotros mismos", asegura la madrileña. Ella se define como una amante de la velocidad y de la adrenalina. "Cuando esquío siento libertad porque al final no dependo de nadie", añade.

"Para mí ir a las olimpiadas es como el sueño que he tenido desde que empecé a hacer deporte", resalta

Audrey Pascual nació sin piernas por una malformación congénita, llamada agenesia bilateral. Pero eso no fue un obstáculo para probar el deporte. "Desde muy pequeña mis primas iban a esquiar todos los fines de semana, cuando dije que el fin de semana que viene me iba a esquiar, la gente flipaba porque decía '¿cómo vas a esquiar si no tienes piernas?'", confiesa la joven.

Ella combina el esquí con el surf, el deporte con el que hace solo dos años se proclamó campeona del mundo. "Para mí ir a las olimpiadas es como el sueño que he tenido desde que empecé a hacer ejercicio", afirma. Después de conseguir la medalla de plata, Pascual sostiene que ha cumplido una meta, pero todavía le quedan otras tres pruebas en estos Juegos Paralímpicos de Invierno.

Medalla de oro en supergigante y la plata en descenso

La esquiadora española Audrey Pascual ha ganado este lunes 9 de marzo la medalla de oro en la modalidad de supergigante de los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), su segundo metal en esta cita para ella y para España, tras su plata en el descenso del pasado sábado.

El oro lo ha conseguido después de un claro dominio de la prueba, en la que ha tenido que salir de las primeras y tras el error de su gran rival, la alemana Anna-Lena Forster, que se ha salido del trazado cuando ya perdía tiempo con Pascual. La joven ya inauguró el medallero español en estos Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, el pasado 8 de marzo durante la prueba de descenso en categoría sentada, en la que consiguió la plata quedándose a solo cinco centésimas de la alemana Anna-Lena Forster.

"Me acuerdo de mi familia, que me lleva apoyando un montón de tiempo", reconoce

"Me acuerdo de mi familia, que me lleva apoyando un montón de tiempo, y de mi abuelo, que decía que había que ser la 'number one'. De hecho él me llamaba 'number one', así que por fin lo soy y me estará viendo desde el cielo. También me acuerdo de mis patrocinadores, que son otra parte de mi familia, y la federación, que apostó por mí", señala la joven.

La prueba de el supergigante en los Juegos Paralímpicos, se trata de una disciplina de esquí alpino de alta velocidad que combina la rapidez del descenso con la realización de giros técnicos precisos. Esta es una de las pruebas más rápidas del programa y técnicamente se sitúa entre el descenso y el eslalon gigante.