Joan Laporta seguirá al frente del Fútbol Club Barcelona hasta el 2031

Muere Enric Reyna, presidente del FC Barcelona en 2003

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Tras las elecciones celebradas para decidir el nuevo presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta ha sido reelegido de manera contundente frente a un Víctor Font que ha logrado únicamente el 29% de los votos.

Laporta seguirá al frente del club catalán hasta el 2031, después de que los socios del club apostaran por la continuidad del que estará 10 años al mando del FC Barcelona.

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Poca participación y una victoria clara

Joan Laporta ha sido reelegido presidente del Barça con un 68% de los votos, una diferencia muy alta con respecto a su rival Víctor Font. El barcelonismo ha optado así por la continuidad del proyecto de Laporta, que volverá a estar otros 10 años al mando, como lo hizo ya en la década de los 2000, esta vez hasta 2031.

El índice de participación ha sido de un 42%, uno de los más bajos de las últimas elecciones. Joan Laporta deja así en 41 la lista de presidentes del club, pues ya vivió un primer periodo de mandato entre 2003 y 2010, y sigue siendo el octavo máximo dirigente electo en la historia de la entidad barcelonista.

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Hasta el momento, sólo Josep Lluís Núñez ,en 1978, 1989 y 1997, Joan Gaspart, 2000, Sandro Rosell, en 2010 y Josep Maria Bartomeu, en 2015, además de Joan Laporta, en 2003, 2021 y ahora en 2026, han sido escogidos democráticamente entre los socios y socias del club.

Laporta, líder de la candidatura 'Defensem el Barça', se presentó de nuevo a los comicios para alargar su segunda etapa, tercer mandato, al frente del club y poder culminar la obra iniciada en 2021, con el 'Espai Barça' como joya patrimonial, y superó a su rival Víctor Font en esta carrera electoral.

Lista de presidentes del FC Barcelona

1899-1901: Walter Wild.

1901-1902: Bartomeu Terrades.

1902-1903: Paul Haas.

1903-1905: Arthur Witty.

1905-1906: Josep M. Soler.

1906-1908: Juli Marial.

1908: Vicenç Reig.

1908-1909: Joan Gamper.

1909-1910: Otto Gmelin.

1910-1913: Joan Gamper.

1913-1914: Francesc de Moxó.

1914: Àlvar Presta.

1914-1915: Joaquim Peris.

1915-1916: Rafael Llopart.

1916-1917: Gaspar Rosés.

1917-1919: Joan Gamper.

1919-1920: Ricard Graells.

1920-1921: Gaspar Rosés.

1921-1923: Joan Gamper.

1923-1924: Enric Cardona.

1924-1925: Joan Gamper.

1925-1929: Arcadi Balaguer.

1929-1930: Tomàs Rosés.

1930-1931: Gaspar Rosés.

1931: Antoni Oliver.

1931-1934: Joan Coma.

1934-1935: Esteve Sala.

1935-1936: Josep Sunyol.

1936-1939: Comisión Gestora.

1939-1940: Joan Soler.

1940-1942: Enrique Piñeyro.

1942: Josep Vidal-Ribas.

1942-1943: Enric Piñeyro.

1943: Josep Antoni de Albert.

1943-1946: Josep Vendrell.

1946-1952: Agustí Montal Galobart.

1952-1953: Enric Martí.

1953-1961: Francesc Miró-Sans.

1961-1968: Enric Llaudet.

1968-1969: Narcís de Carreras.

1969-1977: Agustí Montal Costa.

1977-1978: Raimon Carrasco.

1978-2000: Josep Lluís Núñez.

2000-2003: Joan Gaspart.

2003: Enric Reyna.

2003: Comisión Gestora presidida por Joan Trayter.

2003-2006: Joan Laporta.

2006: Comisión Gestora presidida por Xavier Sala Martí.

2006-2010: Joan Laporta.

2010-2104: Sandro Rosell.

2014-15: Josep Maria Bartomeu (presidente en funciones).

2015-2020: Josep Maria Bartomeu.

2020-2021: Comisión Gestora presidida por Carles Tusquets.

2021-?: Joan Laporta.