Maitena Berrueco 19 MAR 2026 - 06:30h.

Es la primera surfista española en debutar compitiendo su primera temporada completa en la máxima categoría del surf mundial

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San SebastiánZarautz es la meca del surf en el País Vasco, una localidad costera en la que se surfea todo el año y de la que han salido algunos de los surfistas más talentosos de España, como Aritz Aranburu. No es de extrañar que, precisamente, de este mismo municipio guipuzcoano sea natural nuestra protagonista: Nadia Erostarbe. Su nombre lleva tiempo sonando en el panorama surfero, pero ha sido ahora cuando ha logrado "entrar por la puerta grande, con nombre propio y plaza fija" en la máxima categoría del surf mundial, una división siempre copada por australianos y americanos y a la que la vasca ha ascendido este año.

Nadia contesta a la llamada de Informativos Telecinco aún desde Australia y en plena "resaca emocional", fruto de una noria de sentimientos en los que "pasé unos días muy malos y noches sin dormir, pensando que, tras dos años en los que me quedé muy cerca, de nuevo no iba a conseguirlo" a ver su sueño cumplido. Tras unos días literalmente "agotada", Nadia empieza a recuperar su energía habitual y a pensar en la primera de las pruebas que está a la vuelta de la esquina, el próximo 1 de abril.

Su pareja y entrenador, Guille, junto a Adur, también surfista de Zarautz, han sido "mis rocas", en los malos momentos y quienes han celebrado junto a ella este hito histórico para el surf español. Un premio, más que merecido, para una mujer que lleva desde los tres años cogiendo olas. Una afición que heredó de su familia, junto a quienes ha recorrido las playas de medio mundo surfeando.

En 2025, ya debutó en el circuito mundial de mayor nivel, invitada por la World Surf League (WSL) en reconocimiento a la gran temporada que hizo en 2024. Si aquello fue histórico, lo que acaba de lograr la surfista vasca ahora marca un antes y un después, porque Nadia es ya la primera surfista del Estado en clasificarse para el Championship Tour (CT), la máxima división del surf mundial organizada por la World Surf League (WSL). Un año después de competir como suplente, la guipuzcoana va a competir su primera temporada completa en la élite del surf: “El sueño comienza aquí y ahora. Un sueño que muchos creían imposible (de vez en cuando yo incluida) hecho realidad”, expresaba en sus redes.

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Los surfistas con sus rostros bronceados y looks desenfadados, cogiendo olas en impresionantes playas pueden llevar a más de uno a idealizar un deporte, que como cualquier otro cuando se practica en la élite, implica un intensivo trabajo de fondo, entrenamientos y más entrenamientos dentro y fuera del agua, amén de una buena gestión de la presión, el estrés y la ansiedad ante la competición.

Nadia, rookie del CT

Nadia a sus 25 años, como una hormiguita, ha ido forjando una trayectoria deportiva que, no por casualidad, la ha llevado a recalar en la máxima división del surf mundial. “Por fin puedo decir que soy Rookie del CT, después de años peleando y trabajando para conseguirlo. Esta temporada me ha puesto ha prueba, he tenido los mejores y peores momentos de mi carrera". Menos mal, que ha contado con el apoyo de Guille, su novio y entrenador, "él también estaba nervioso pero lo disimula bien y eso me tranquiliza", bromea.

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Tras perder la primera ronda, cundió la incertidumbre durante los que han sido, en sus propias palabras, “los peores días de mi vida”. Nadia temía que se le volviera a escurrirle entre los dedos la culminación de un sueño, pero finalmente no ha sido así. La surfista vasca ha asegurado su plaza para la temporada 2026 durante el Bioglan Newcastle SURFEST, prueba perteneciente a las Challenger Series disputada en Merewether Beach, Australia y ya es oficialmente surfista del Championship Tour (CT) 2026.

La gran temporada realizada por Nadia Erostarbe en 2024 no pasó desapercibida para la World Surf League (WSL) y el máximo organismo del surf a nivel privado le otorgó una invitación para participar en la primera gran cita del CT en 2025, la de Hawai. En aquella ocasión Nadia se quedó a un puesto de la máxima categoría. Sin embargo, esta vez Erostarbe marca un antes y un después al convertirse en la primera surfista a nivel estatal en ser miembro a tiempo completo de la élite mundial, casi trece años después de que Aritz Aranburu lo consiguiera en categoría masculina.