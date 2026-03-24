El extenista ha asegurado que recibe la distinción "con enorme emoción y humildad"

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El extenista español Rafael Nadal, ganador de 22 'Grand Slams' y exnúmero uno del mundo, fue investido este martes doctor honoris causa, máxima distinción que concede una institución académica, por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), lo que para él tiene "un significado especial" porque procede del "mundo académico", tan relacionado con el "conocimiento, la formación y el progreso de la sociedad".

El acto, que estuvo presidido por el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Óscar García Suárez, se celebró en el Paraninfo de la UPM y contó con toda la comitiva académica de la universidad.

Tras la solemne investidura de Rafael Nadal como doctor honoris causa por la UPM, este inició su discurso agradeciendo a la institución por concederle tal distinción que recibe "con enorme emoción y humildad". "Para alguien que ha dedicado su vida al deporte, recibir un doctorado honoris causa por una institución de referencia en los ámbitos de la ingeniería, la ciencia y la innovación tiene un significado muy especial", comenzó.

"Este reconocimiento, que proviene de una universidad pública comprometida con la excelencia académica, el impacto social y la innovación, es para mí un motivo de profunda satisfacción", añadió.

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Rafael Nadal quiso agradecer este nombramiento a la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UPM, que propuso su nombre. "El deporte de alto nivel ha evolucionado enormemente en las últimas décadas y hoy está profundamente vinculado al conocimiento científico, la preparación física, la medicina deportiva, la biomecánica, el análisis del rendimiento o la tecnología aplicada al entrenamiento forman ya parte esencial de la alta competición", indicó.

"En mi caso, crecí sin estas herramientas. Podría decirse que pertenezco a una generación anterior, en la que estos avances se fueron incorporando progresivamente. Hoy, sin embargo, son fundamentales para las nuevas generaciones de deportistas. Recibo esta distinción no sólo como un reconocimiento personal, sino también como un reconocimiento al deporte y a los valores", manifestó.

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En ese sentido, el extenista reconoció que para él la universidad "ha sido la vida, los viajes, las experiencias y el contacto con personas". "Mi familia, mi entorno y, más adelante, mi equipo han sido también grandes maestros en este camino. Soy consciente de que mi trayectoria es diferente a la de muchos de los que hoy estáis aquí. Muchos habéis dedicado vuestra vida a la investigación, al estudio y al desarrollo del conocimiento en ámbitos de gran complejidad; mi formación, en cambio, ha sido distinta", explicó.

"A lo largo de mi carrera he recibido distintos reconocimientos, pero los que provienen del mundo académico tienen un significado especial porque representan el respeto de una institución dedicada al conocimiento, a la formación y al progreso de la sociedad. En el deporte de élite, como en la ingeniería o en cualquier disciplina científica, el talento es importante, pero nunca es suficiente por sí solo", afirmó.

Y es que para el ganador de 22 'Grand Slams', detrás de los logros "hay siempre un proceso largo de preparación, análisis, trabajo constante y mejora continua" en el que los valores como "el rigor, la búsqueda de la excelencia, el trabajo en equipo y el compromiso" conectan con el deporte profesional. "Tener objetivos a corto, medio y largo plazo es fundamental. Es necesario levantarse cada día con ilusión y con la determinación de esforzarse al máximo", argumentó.

"A lo largo del camino, todos atravesamos momentos de dificultad. Es precisamente en esos momentos cuando más importante resulta mantener una actitud positiva y seguir trabajando, muchas veces sin resultados inmediatos. Es en ese esfuerzo constante donde, casi sin darnos cuenta, comienza la superación", incidió el de Manacor.

Rafa Nadal también articuló una reflexión entorno al éxito. "El éxito puede ser engañoso. Es fundamental mantener siempre la humildad y la autocrítica. El éxito es pasajero y no debe desviar la atención del trabajo. Escuchar al equipo, aceptar los errores y seguir mejorando es clave. Incluso en los momentos de mayor éxito siempre existe margen de mejora", aseguró, y por eso cree que los objetivos requieren "tiempo, constancia, ajustes continuos y un compromiso sostenido durante muchos años".

"El éxito no llega ni rápido ni por casualidad. Muchas veces se habla del deporte desde la emoción de los grandes momentos, pero detrás de cada competición hay un trabajo profundo, preparación física, análisis del rival, estrategia, adaptación. En cierto modo, el deporte de alto nivel se parece a un proceso de investigación", analizó.

El balear reiteró que desde pequeño aprendió que "el progreso no llega a través de grandes cambios, sino de pequeñas mejoras diarias". "Esa es la mentalidad que me inculcó mi familia y también mi tío, que fue mi entrenador durante muchos años. Aprendí que el trabajo, la disciplina y la humildad son tan importantes como ellos", insistió.

"El deporte también me enseñó que nadie gana siempre. Aprender a aceptar la derrota, analizarla y volver a intentarlo es una de las lecciones más valiosas. A lo largo de mi carrera he vivido grandes momentos, pero también etapas difíciles, especialmente por las lesiones. Esos momentos te obligan a desarrollar resiliencia, la capacidad de levantarse y seguir adelante, incluso en las circunstancias más adversas la ambición es importante", prosiguió.

Por ello, la verdadera ambición "no es solo querer ganar", sino tener ese afán por "querer mejorar cada día sin perder de vista los valores". "Una ambición que respete a los demás, a los rivales y al propio deporte. Un deportista es también el resultado del trabajo de muchas disciplinas que se unen con un objetivo común", admitió.

El exnúmero uno del tenis confesó que esas ideas las ha intentado trasladar a su academia, la Rafa Nadal Academy en Manacor. "Desde el inicio, quisimos que fuera más que un lugar de entrenamiento, un espacio donde deporte, educación y conocimiento convivan, porque el deporte también es aprendizaje, investigación y desarrollo. Más allá de los resultados, siempre he creído en el impacto social del deporte, que tiene una capacidad única para unir a las personas", subrayó.

"Por eso, junto a mi familia, lo impulsamos con el objetivo de ofrecer oportunidades a niños y jóvenes a través del deporte y de la educación. Ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. La educación, el conocimiento y el esfuerzo son fundamentales para construir una sociedad mejor", señaló.

Finalmente, Nadal mandó un mensaje a los estudiantes. "Me gustaría deciros que confiéis en vuestro talento, pero sobre todo que confiéis en vuestra capacidad de trabajo. Aprovechad cada oportunidad, no tengáis miedo a equivocaros y mantened siempre la conciencia y la humildad. Tenéis la capacidad de marcar la diferencia", comentó.

Además, durante el acto, Javier Durán, profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) de la UPM, actuó como padrino e impartió la 'laudatio' ensalzando la carrera del manacorí y su impacto en la sociedad. "Nos reunimos en la UPM para rendir homenaje a una figura que trasciende el deporte, a un símbolo mundial de esfuerzo, humildad y excelencia: Don Rafael Nadal Parera", inició.

"Y no es casualidad que este reconocimiento tenga lugar precisamente en la UPM. Porque aquí, donde el conocimiento se construye con rigor, donde cada logro es fruto del trabajo constante y donde el error forma parte del aprendizaje, encontramos un espejo perfecto en la persona de Rafa Nadal. Estamos ante una figura clave del deporte español y mundial", concluyó.