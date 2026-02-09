La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn ha tenido que operarse tras su caída en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d'Ampezzo

Numerosos rostros del mundo del deporte, como Rafa Nadal, han querido mandarle un mensaje de ánimo

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn se sometió este domingo a una cirugía ortopédica para estabilizar una fractura en su pierna izquierda, después de la fea caída que sufrió a los 13 segundos de arrancar su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d'Ampezzo, a los que llegó después de una rotura de ligamento cruzado anterior.

El equipo estadounidense se ha negado a dar detalles sobre su lesión después de que la esquiadora de 41 años fuera trasladada en helicóptero al hospital este domingo desde una de sus pistas en Cortina d'Ampezzo. Sin embargo, la página web de los Juegos citó al Hospital Ca' Foncello de Treviso en un comunicado: "Lindsey Vonn se sometió a una cirugía ortopédica para estabilizar una fractura en su pierna izquierda".

El mensaje de apoyo de Rafa Nadal

Tras confirmarse la amarga despedida de la deportista de los Juegos Olímpicos, numerosos rostros del mundo del deporte, como Rafa Nadal, han querido mandarle un mensaje de ánimo: "Lindsey, eres una gran inspiración y un ejemplo de perseverancia. ¡Mantente fuerte y mejórate pronto!", compartía en su cuenta de X, antes Twitter.

Vonn acudió a los Juegos con una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda

Vonn sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda en Crans-Montana hace poco más de una semana, un problema físico que parecía acabar con su sueño de competir en Milán por última vez en unos Juegos. Pero la estadounidense se comprometió a competir este domingo con una rodillera, afirmando que prácticamente no sentía dolor.

Finalmente, su descenso olímpico duró 13 segundos antes de la caída, tras la que se escucharon gritos de dolor de la deportista, que fue evacuada en helicóptero al hospital.