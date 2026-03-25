Alberto Rosa 25 MAR 2026 - 14:37h.

La Caja Mágica seguirá acogiendo las competiciones, mientras que el Bernabéu será el espacio en el que los tenistas puedan entrenar por las mañanas

El Bernabéu sigue sin aparcamientos: el TSJM confirma la suspensión de las obras

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El estadio Santiago Bernabéu va a cambiar por unos días el césped por la tierra batida y acogerá el Mutua Madrid Open 2026. Del 20 de abril al 3 de mayo, estrellas como Alcaraz, Sinner o Djokovic podrán acudir al campo del Real Madrid a entrenarse.

La Caja Mágica seguirá acogiendo las competiciones, mientras que el Bernabéu será el espacio en el que los tenistas puedan entrenar por las mañanas. La ubicación del espacio no podía ser mejor, ya que el alojamiento es el hotel Eurobuilding, apenas a un minuto en coche del coliseo blanco.

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El calendario del Real Madrid ha facilitado el despliegue, ya que los de Arbeloa disputará su partido de Liga frente al Alavés el fin de semana del 21 y el 22 de abril y no volverá a jugar en casa hasta, hipotéticamente, el 5, 6 de mayo, en caso de llegar a las semifinales de la Champions League.

El Bernabéu y su acogida de la NFL

Por el camino, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa hará frente a tres duras salidas ante Betis, Espanyol y FC Barcelona en plena lucha el título liguero. No es la primera vez que el Santiago Bernabéu acoge un espectáculo deportivo distinto al fútbol.

El pasado noviembre, el coliseo blanco acogió el primer encuentro de la NFL en España entre los Miami Dolphins y Washington Commanders. Un despliegue sin precedentes que contó con las actuaciones de Bizarrap y Daddy Yankee.

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Además, el club confirmó el pasado febrero que el estadio volverá a acoger la NFL este 2026 tras firmar un acuerdo multianual firmado por la National Football League con el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid.