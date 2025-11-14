El césped, las porterías, los banquillos, los vestuarios y hasta su museo se han preparado para la histórica cita, que podrá verse en Cuatro y Mediaset Infinity

El Santiago Bernabéu ya luce como un estadio de NFL. El campo del Real Madrid, readaptado para la ocasión y con todo lujo de detalles, ya está preparado para la insólita cita de este domingo 16 de noviembre: el primer partido de la liga regular que se juega en España y en el que los Miami Dolphins, como locales, se medirán a los Washington Commanders. El duelo arranca a las 15:30 horas y será emitido en abierto en Cuatro y Mediaset Infinity, donde se pueden seguir también los partidos más relevantes de la prestigiosa Liga Nacional de Fútbol Americano.

Modificando el feudo madridista hasta el punto de convertir la ocasión en una especie de ‘mini-super bowl’ que contará incluso en el descanso con la actuación estelar de Bizarrap y Daddy Yankee, el estadio se ha engalanado al más puro estilo americano para hacer de la experiencia una todavía más inmersiva. Además, la capital, con su iniciativa denominada ‘Experiencia NFL’, se ha sumado a su irrupción con un compendio de eventos y actos gratuitos que están además llamados a multiplicar el impacto económico de la cita.

El Santiago Bernabéu, preparado para la NFL

Mientras en el exterior del Bernabéu el partido que va a acoger se siente ya en las calles, en las reservas hoteleras y en la expectación que despierta la llegada de los dos equipos estadounidenses, en el interior todo está ya dispuesta para un partido histórico e inolvidable.

Para el encuentro, que se engloba en el marco de la estrategia global de la NFL para expandir sus fronteras y llegar a mercados emergentes, –donde España es sin duda un punto clave al ser el segundo destino preferido de turismo deportivo europeo–, el estadio del Real Madrid se ha extendido también para adaptarse a las dimensiones de los terrenos de juego del fútbol americano.

Remodelando el campo con unas obras ejecutadas para la causa, en los fondos del estadio se han retirado algunas filas de asientos para dar amplitud al campo. En la NFL acostumbran a jugar en campos de unos 109 metros, mientras el Bernabéu, con 105, se ha adaptado para ganar espacio.

Además, las porterías del estadio ya se han cambiado por los postes en forma de H propios del fútbol americano, mientras sobre el verde ya lucen las yardas que recorrerán los jugadores de los Dolphins y los Commanders.

De igual modo, también se han transformado sus banquillos y vestuarios para poder dar alojamiento y espacio a las plantillas de ambas franquicias, mucho más extensas, aproximadamente del doble que las del fútbol europeo.

Fusionándose también con la ocasión, incluso sus bastidores, su museo y hasta los menús del servicio de catering del estadio se han modificado para la causa. Todo para que el domingo, a las 15:30 y sobre el césped del Bernabéu, todo sea perfecto.

“Sabemos que millones de personas verán el partido. Es un impacto tremendo y una oportunidad increíble”, ha dicho Jon Barker, vicepresidente ejecutivo de la NFL

El partido de NFL entre Miami Dolphins y Washington Commanders, en Cuatro y Mediaset Infnity

También con todo preparado para disfrutar de la mejor cobertura del partido, todo el mundo podrá disfrutar además de este partido en abierto gracias a Mediaset España. El histórico enfrentamiento, este domingo 16 de noviembre a las 15:30 será emitido en abierto en Cuatro y Mediaset Infinity.

Desde el pasado mes de octubre y hasta el próximo 4 de enero, la NFL se puede seguir en Mediaset, con emisiones en las que se pueden disfrutar de los mejores partidos. Cuatro emite cada domingo (2:15h) el ‘Sunday Night Football’, considerado el partido más relevante de cada jornada. Además, más allá de 13 partidos de la temporada regular, la cadena ofrece el denominado 2025 NFL Madrid Game de este domingo.

Tras el fin de la temporada regular, Cuatro emitirá en abierto tres encuentros de los play-offs (uno por cada ronda) y, como colofón, la Super Bowl LX, que se celebrará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California) y contará con la actuación de Bad Bunny en el espectáculo del descanso.

Además, la oferta televisiva de la NFL se amplía a través de Mediaset Infinity, que además de emitir en simulcast todos los partidos ofrecidos en Cuatro, ofrecerá un partido adicional cada domingo (22:00h); además de los partidos europeos programados como el de Madrid (habiendo dado ya los de Londres y el de Berlín). También emitirá uno de los partidos del Día de Acción de Gracias (jueves 27 de noviembre); y otros tres encuentros de los play-offs (uno por cada ronda). En total, Cuatro emitirá 18 partidos y Mediaset Infinity, 19, configurando de este modo la cobertura más completa de la NFL en abierto en España.