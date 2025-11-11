El partido de NFL en el Santiago Bernabéu y las normas de acceso: los objetos prohibidos al entrar al campo
El estadio del Real Madrid acoge en una cita insólita el partido entre los Washington Commanders y los Miami Dolphin, emitido este domingo 16 a las 15:30 en Cuatro y Mediaset Infinity
El estadio Santiago Bernabéu acoge este domingo 16 de noviembre el partido entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins, una cita insólita al ser la primera vez que la NFL dispute en España un partido de la temporada regular. Su emisión en abierto la emitirá Cuatro y Mediaset Infinity a las 15:30 horas, y contará con todo lujo de detalles para la ocasión, incluyendo actuaciones de Bizarrap y Daddy Yankee en el descanso.
El esperado encuentro de la Liga Nacional de Fútbol Americano en el feudo madridista ya está disparando la expectación en la capital, donde todo se prepara para el desembarco de ambos equipos. Mientras el Santiago Bernabéu se readapta para dar cabida a todas las necesidades de los partidos de NFL, las reservas de alojamiento ya están aumentando, al tiempo en que son muchos los que se interesan por las entradas para el partido, cuyo acceso estará cuidadosamente vigilado.
La lista de objetos no permitidos en el acceso al partido de NFL en el Santiago Bernabéu
Para la ocasión, el Real Madrid también ha preparado un operativo especial con controles como los de las más grandes citas. Por ello, todo aquel que tenga entrada y quiera acceder al estadio deberá prestar atención a las normativas para el correcto cumplimiento del evento. Además, la NFL, igualmente, ha emitido distintas recomendaciones.
Entre estas últimas, se recomienda no llevar ninguna bolsa al estadio, pudiendo solo acceder solo con las siguientes:
- Bolsas transparentes de plástico, vinilo o PVC y deben tener unas medidas, como máximo, de 30,5 x 15,25 x 30,5 cm (12″x6″x12″)
- Bolsas de plástico transparente de un galón (equivalente a 3,8 litros aproximadamente)
- Bolsas pequeñas, con o correa, que se podrán llevar junto a una de las bolsas anteriores
Además, los controles de acceso vigilarán distintos objetos o elementos no permitidos. En su lista, la NFL cita:
- Objetos peligrosos o inapropiados (a criterio de los miembros de seguridad)
- Pancartas o carteles
- Pelotas de playa
- Bebida y comida
- Alcohol
- Balones inflados
- Punteros láser
- Cualquier tipo de líquido
- Botellas de agua vacías, transparentes y reutilizables de más de 1 litro
- Ordenadores portátiles
- Objetos que produzcan ruido
- Cascos de moto
- Carritos de bebé
Las reservas se disparan por el partido de la NFL
Debido al partido, las reservas de alojamiento en la ciudad ya se están disparando. Según datos de Booking, popular plataforma del sector, han aumentado un 50% las búsquedas.
Concretamente, y según sus estadísticas, los españoles son los que más búsquedas realizan para los días cercanos al encuentro, seguido de los ingleses, alemanes e italianos.
Por su parte, los estadounidenses representan el quinto país que más busca Madrid en esas fechas, hasta el punto de casi triplicarse, con un aumento de las mismas en un 281%.
Al respecto de este notable aumento de las búsquedas de alojamiento, la responsable de Booking.com para España y Portugal, Pilar Crespo, ha señalado que en la plataforma están “encantados de que Madrid acoja un evento deportivo histórico, con el primer partido de fútbol americano, que atraerá a nuevos viajeros a conocer la capital".
Al margen del partido, se celebrarán actividades por la capital madrileña. Así, los Miami Dolphins, que ejercerán en este histórico partido de equipo local, establecerá su 'Fan Zone' en la Plaza de España del jueves 13 de noviembre hasta el domingo día 16.
Del lunes 10 al domingo 16 de noviembre, los aficionados también podrán visitar el 'Collins Irish Tavern', sede oficial de los Dolphins, que acogerá una animada fiesta durante el día del partido.
Por su parte, los Washington Commanders organizarán dos concentraciones de aficionados, el viernes 14 en el 'Irish Rover' y el 16 de noviembre en el 'James Joyce Irish Pub' antes del partido.
Además, se presentarán tres cascos gigantes de la NFL en el exterior del Palacio de Telecomunicaciones, en Cibeles, para que aficionados, turistas y madrileños puedan fotografiarse con ellos, y habrá meninas repartidas por la ciudad y decoradas con motivos de la NFL, Dolphins y Commanders, como homenaje a uno de los símbolos de Madrid.
La NFL, en Cuatro y Mediaset Infinity
El plato fuerte, el partido de NFL en el Santiago Bernabéu, se podrá disfrutar también en su emisión en abierto en Cuatro y Mediaset Infinity