Redacción Andalucía Agencia EFE 30 MAY 2026 - 15:06h.

Vigilantes de seguridad de una galería comercial detectaron a personas sospechosas que solicitaban colaboraciones económicas

En el vehículo de uno de los arrestados había gran cantidad de prendas de ropa cuya procedencia no pudo acreditar

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CádizTres supuestos estafadores fueron detenidos por las autoridades porque fingían ser sordomudos de una ONG para pedir dinero a ciudadanos, engañándolos, en Jerez de la Frontera (Cádiz).

El caso lo descubrieron inicialmente unos vigilantes de seguridad que estaban trabajando en el interior del centro comercial Luz Shopping del municipio. Detectaron a unas personas sospechosas con una carpeta y un bolígrafo.

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Trataban de captar la atención de clientes para solicitarles colaboraciones económicas. Los empleados sabían ya con antelación que una pareja de características similares había estado actuando en Chiclana.

Utilizaban el mismo método con sus víctimas, según ha detallado el Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV). Intentaban mostrar que no podían ni oír ni hablar para convencer a sus objetivos.

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Gran cantidad de ropa sin acreditar su procedencia

Los dos sospechosos fueron interceptados y retenidos por los vigilantes hasta la llegada de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se hicieron cargo de la intervención.

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Posteriormente, el personal de seguridad localizó también el vehículo utilizado por los arrestados para desplazarse entre distintas localidades y a un tercer individuo que esperaba a la pareja fuera de la galería comercial.

Este tercer individuo también fue posteriormente detenido, siendo los tres trasladados a dependencias de la Policía Nacional para continuar con las diligencias correspondientes.

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Durante la actuación se encontró en el interior del automóvil una cantidad considerable de prendas de ropa cuya procedencia no pudo ser acreditada en ese momento, por lo que los investigadores tratan de determinar su origen.

El SPV ha destacado la actuación de los trabajadores que participaron en la intervención y ha subrayado la colaboración existente entre la seguridad privada y las fuerzas policiales en la prevención de este tipo de delitos.