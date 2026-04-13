Del 24 al 26 de abril, los mejores pilotos del mundo se darán cita en el Circuito de Jerez–Ángel Nieto

La competición podrá seguirse en directo a través de Telecinco, Be Mad y la plataforma Mediaset Infinity

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La emoción del motociclismo regresa a Telecinco con en el Campeonato de MotoGP y una de sus citas más esperadas: el Gran Premio de España. Del 24 al 26 de abril, los mejores pilotos del mundo se darán cita en un fin de semana lleno de velocidad, estrategia y adrenalina en el Circuito de Jerez–Ángel Nieto.

La competición podrá seguirse en directo a través de Telecinco, Be Mad y la plataforma Mediaset Infinity, en uno de los eventos más esperados del motociclismo. Tres días de puro espectáculo sobre dos ruedas que ningún aficionado al motor querrá perderse.