Vuelve la emoción de MotoGP a Telecinco: sigue en directo el Gran Premio de España del 24 al 26 de abril
Del 24 al 26 de abril, los mejores pilotos del mundo se darán cita en el Circuito de Jerez–Ángel Nieto
La competición podrá seguirse en directo a través de Telecinco, Be Mad y la plataforma Mediaset Infinity
La emoción del motociclismo regresa a Telecinco con en el Campeonato de MotoGP y una de sus citas más esperadas: el Gran Premio de España. Del 24 al 26 de abril, los mejores pilotos del mundo se darán cita en un fin de semana lleno de velocidad, estrategia y adrenalina en el Circuito de Jerez–Ángel Nieto.
La competición podrá seguirse en directo a través de Telecinco, Be Mad y la plataforma Mediaset Infinity, en uno de los eventos más esperados del motociclismo. Tres días de puro espectáculo sobre dos ruedas que ningún aficionado al motor querrá perderse.