Aleix Espargaró sufre un grave accidente de moto mientras entrenaba: "Por muy poco la médula no está afectada"

El piloto de MotoGP se encontraba en el circuito malasio de Sepang International Circuit cuando se produjo la caída

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El piloto de MotoGP Aleix Espargaró ha sufrido un grave accidente de moto mientras realizaba unos entrenamientos con Honda en el circuito malasio de Sepang International Circuit, un incidente que ha provocado gran preocupación en el paddock debido a sus lesiones.

Tal y como ha revelado el propio Espargaró este jueves, el accidente ocurrió el pasado martes, 7 de abril, durante unas jornadas de pruebas privadas organizadas por Honda, en las que trabajaba como piloto probador en el desarrollo de las motos de las próximas temporadas del campeonato de MotoGP.

El piloto catalán estaba centrado en mejorar distintos aspectos técnicos del prototipo Honda RC213V, especialmente en áreas como el chasis, el basculante, la aerodinámica y la tracción, cuando se produjo la caída.

Tras el accidente, Espargaró fue trasladado a un hospital en Malasia, donde los médicos confirmaron un diagnóstico preocupante: múltiples contusiones y cuatro fracturas en las vértebras. El propio piloto ha explicado así la gravedad de lo ocurrido en un mensaje publicado en sus redes sociales.

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El comunicado de Aleix Espargaró

"El martes, durante la prueba aquí en Sepang, sufrí un fuerte accidente. Como resultado, tuve varias contusiones y cuatro vértebras rotas, aunque por muy poco, y afortunadamente la médula espinal no está afectada", ha comunicado.

"Después de unos días en el Hospital CU Aurelius, donde he sido tratado increíblemente bien, ahora puedo volar a casa con Laura, quien vino al rescate desde el otro lado del mundo, una vez más, y he perdido la cuenta... Y allí evaluaremos si se necesita cirugía en Quirón Dexeus", ha continuado.

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Finalmente, ha querido tranquilizar a sus seguidores y al equipo Honda. "Gracias a todo mi equipo Honda por cuidar de mí estos últimos días. ¡Perdón por el susto, volveré!".

La lesión supone un contratiempo importante para Honda, ya que Espargaró estaba desempeñando un papel clave en el desarrollo técnico de las futuras motos de la marca japonesa.

Durante su ausencia, será el piloto japonés Takaaki Nakagami quien asuma en solitario las tareas de pruebas y desarrollo hasta que el español pueda regresar a la actividad.

Por el momento, se desconoce cuánto tiempo necesitará para su recuperación, ya que todo dependerá de la evolución de las fracturas vertebrales y de las decisiones médicas sobre su tratamiento. Ahora, el objetivo de Aleix Espargaró es recuperarse y volver a subir a una moto cuando los médicos lo autoricen.