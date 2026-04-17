Alberto Rosa 17 ABR 2026 - 17:46h.

El Ayuntamiento de la localidad ha aprobado un proyecto de urbanización en el barrio de Bellamar, donde vive el argentino

Leo Messi compra la UE Cornellà de Tercera RFEF y refuerza su vínculo con Barcelona

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El futbolista argentino Leo Messi lleva viviendo en Castelldefels desde 2009, en el exclusivo barrio de Bellamar, una finca de más de 10.000 metros cuadrados. Allí conserva su residencia familiar de cuando empezó a jugar con el F.C. Barcelona.

Ahora, el futbolista proyecta construir tres viviendas a nombre de sus hijos, tal y como ha adelantado ‘El Periódico’. Según este medio, el ayuntamiento de la localidad aprobó a principios de este año un proyecto de urbanización de diversas calles de la zona de montaña del barrio de Bellamar.

El proyecto se aprueba “para dotar de condición de solar edificable las tres parcelas que resulten”. Los tres hijos del argentino, Thiago, de 13 años, Mateo, de 11, y Ciro, de 8, constan como promotores de ese proyecto (también el Ayuntamiento de Castelldefels en su papel de administrador local), El presupuesto total asciende a 600.000 euros.

Cederá "gratuitamente" una parcela de uso público

Las tres viviendas han sido diseñadas por Torres Grané Arquitectes, grupo liderado por Jordi Grané. La reparcelación de los terrones incluye la urbanización de las calles adyacentes, a las que habrá que incorporar los servicios de agua, luz, alcantarillado y telecomunicaciones. Además, también se contempla la prolongación de una calle para facilitar el acceso a las nuevas parcelas.

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‘El Periódico’ indica que Messi cederá “gratuitamente” al gobierno de Manu Reyes (PP) terrenos de la parcela para darle un uso público. En concreto, habla de una zona verde “naturalizada” con la plantación de árboles de paisaje “mediterráneo, como olivos, algarrobos y almendros”, con un sistema de riego automático.

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El futbolista mantiene la propiedad de su gran residencia en Bellamar, con un campo de fútbol privado, un parque infantil, una piscina climatizada, un gimnasio y una pista de pádel, entre otros lujos. Messi fue ampliando con el tiempo su vivienda, llegando a comprar en 2017 la casa anexa de un “vecino ruidoso” para poder vivir con tranquilidad junto a su familia.