Leo Messi compra la UE Cornellà de Tercera RFEF y refuerza su vínculo con Barcelona

Lionel Messi se convierte en propietario de la UE Cornellà y refuerza su apuesta por el fútbol base en Catalunya

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El futbolista argentino Lionel Messi, actualmente en el Inter Miami CF, ha formalizado este jueves la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club catalán que milita en la Tercera RFEF, según informó la entidad del Baix Llobregat.“Leo Messi ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat”, destacó el club en un comunicado.

Con esta operación, el jugador refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local en Catalunya.

Esta vinculación se remonta a la etapa en la que Messi fue jugador del FC Barcelona, una relación que, según el club, ha “permanecido indeleble” con el paso de los años.

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El Cornellà ha subrayado que esta operación consolida el interés del futbolista por seguir vinculado al territorio y contribuir al crecimiento del fútbol base.

Fundado en 1951, el Cornellà es uno de los clubes con mayor tradición del fútbol catalán y se ha consolidado como un referente en la formación de jóvenes futbolistas.

Por sus categorías inferiores han pasado jugadores que han alcanzado la élite como David Raya, Jordi Alba, Javi Puado, Keita Baldé o Gerard Martín, actualmente en el primer equipo del FC Barcelona.

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Una nueva etapa para el club

Este compromiso con el talento joven también ha marcado la trayectoria de Messi, que ha impulsado iniciativas como la Messi Cup, un torneo internacional de categorías inferiores celebrado recientemente en Miami.

El club ha destacado que la llegada del capitán de la selección argentina abre una nueva etapa en su historia, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional. “La llegada del capitán de la selección argentina abre una nueva etapa en la historia de la UE Cornellà”, señaló la entidad.

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El proyecto buscará reforzar su estructura y mantener su apuesta por la cantera, dentro de un plan a largo plazo basado en la ambición, la sostenibilidad y el arraigo.