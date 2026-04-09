Los jugadores compraban los relojes a una empresa andorrana para traerlos a España sin pagar el IVA correspondiente

Imputados Carvajal, Silva, Cazorla, Azpilicueta y otros futbolistas por comprar en Andorra relojes de lujo de contrabando

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Siete futbolistas de Primera División están siendo investigados por la compra de relojes de alta gama de contrabando. La Guardia Civil ha empezado ya a enviar requerimientos de información a los jugadores afectados, que son Santi Cazorla (Oviedo), Giovani Lo Celso (Betis), Thomas Teye Partey (Villarreal), César Azpilicueta (Sevilla) y Juan Bernat (Eibar). También está imputado David Silva, ya retirado de los terrenos de juego.

Los deportistas compraban los relojes de alta gama a una empresa andorrana que traía los relojes desde Andorra a España sin pagar el IVA correspondiente. Carvajal, del Real Madrid pagó 64.800 euros por un Rolex Daytona, mietras que Azpilicueta, del Sevilla, compró por 115.000 euros un Audemars y un Patek Phillipe.

El exjugador David Silva, se gastó 295.000 euros en cuatro relojes Patek Philippe. Además de los futbolistas, también está imputado el dueño de la empresa. El juez quiere hablar con los jugadores para ver hasta dónde llega su implicación.

En la próxima semana se tomará declaración a los futbolistas

La Fiscalía Andorrana ha pedido la colaboración de la UCO de la Guardia Civil, y la próxima semana se tomará declaración a los futbolistas y a empresarios investigados por la compra de relojes de lujo en Andorra de contrabando, según ha avanzado 'El Mundo' y han confirmado a EFE fuentes del instituto armado.

Las investigaciones por parte de la justicia andorrana se dirigen contra una sociedad del Principado, Best In Asociados, que se dedica a la comercialización de relojes de alta gama sin que materializara después el preceptivo pago de los impuestos.

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En concreto, una empresa española compraba los relojes de lujo a distribuidores nacionales y los importaba formalmente a su sociedad andorrana, donde los revendía a los futbolistas, con el objetivo de evitar el pago del IVA, ya que al realizar la operación desde Andorra se aprovechaban de la deducción fiscal del Principado, obteniendo así un margen de beneficio que es ilegal. También serán investigados siete particulares o empresas españolas que vendieron los relojes a la firma andorrana que luego los revendía a los jugadores.