Carlos Plá Valencia, 10 ABR 2026 - 05:30h.

A sus 77 años es una institución en el atletismo amateur valenciano y fue uno de los pocos corredores que participó en 1981 en la primera Maratón de Valencia

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Pepe empezó a correr siendo un chaval, cuando hacía el servicio militar en el Sahara. Desde entonces no ha parado. A sus 77 años se ha marcado un objetivo muy ambicioso, llegar a los 100 con las zapatillas puestas. "A partir de los 65 años el 10.000 ya se nota y si quieres llegar como yo a los 100, si puedo, me regulo mucho, entreno poco y busco las carreras justas", explica Pepe Mocholí.

Cuando todavía no había estallado la fiebre por el running, Pepe fue uno de los pocos atletas que participó en la primera Maratón de Valencia, allá por 1981. "Casi muero, pero acabé. Empecé muy bien hasta el kilómetro 21 y a partir de ahí ya me costó. Me había jugado una paella con los amigos y llegué", recuerda.

Desde entonces, solo se ha perdido una edición, en las que ha participado como miembro del club de atletismo, S.D. Correcaminos. "Cuando llegué a las 2,52 horas con 40 años decidí ayudar a organizar la maratón con los amigos como Toni Lastra y compañía", explica. En estos años, la evolución de la prueba valenciana ha sido espectacular. "Éramos cuatro amigos, muy popular, pero desde que Paco Borao cogió el el cargo de presidente, él es una persona que es muy competitiva y quiere llegar a lo más alto, pues es lo que hemos conseguido en los últimos años, estar entre las mejores maratones del mundo. Y para mí es un orgullo haber estado en ayudando", asegura en una entrevista realizada por su club.

Entre sus muchos logros, destaca haber sido uno de los atletas que participó en la primera carrera de fondo Valencia-Fuentealbilla, de 142 kilómetros de recorrido y más recientemente proclamarse medalla de plata en las pruebas de 400 y 800 metros en la categoría máster en el campeonato nacional de pista cubierta de Málaga.

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"Misma ilusión que a los 20"

Después de más de medio siglo corriendo, Pepe sigue entrenando. "Mientras me quede salud voy a correr. Tengo la misma ilusión que a los 20. Yo me he cuidado siempre mirando más por mi salud que por conseguir cosas, pero me ha dado todo, salud y medallas", afirma.

Con la experiencia acumulada, Pepe es un ejemplo para los runners más jóvenes a los que ofrece sus valiosos consejos para seguir disfrutando durante años del atletismo con salud. "Que nunca tengan prisas. Que entrenen asesorados por un buen entrenador y pasen la ITV todos los años. Si no estas bien, te lo dejas y buscas otra cosa".