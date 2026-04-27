Martín Fitz, campeón mundial de maratón en 1995, analiza el récord que ha conseguido Sabastian Sawe tras conseguir completar una maratón en menos de dos horas

20 controles antidopaje y unas zapatillas de 500 euros: así logró Sabastian Sawe bajar de las dos horas en maratón

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El keniata Sabastian Kimaru Sawe ha entrado para siempre en la historia del deporte tras convertirse en el primer humano en correr una maratón oficial en menos de dos horas. El deportista ha logrado el récord de forma oficial, en plena maratón de Londres y tras pasar por nada más y nada menos que 20 controles antidopaje en los últimos dos meses.

Este logro no ha sido únicamente del deportista, sino de todo un equipo que se encuentra detrás de este hito. Todo influye más de lo que se piensa, incluso el material de las zapatillas, la alimentación, el estado de salud y la suerte de contar con unas cualidades que permitan batir récords de este tipo. El equipo de Informativos Telecinco ha analizado la técnica y todos los detalles que hay detrás de este gran reto con Martín Fitz, campeón mundial de maratón en 1995.

El profesional se fija en la zancada, en la soltura de los brazos y de las piernas "que parece que acaba de empezar la carrera" cuando Sawe estaba a punto de hacer historia: "Nunca jamás me hubiera imaginado que yo iba a ver bajar a un hombre de las de las 2:00", confiesa. Lo dice un profesional, otro campeón sorprendido por lo que puede llegar a conseguir el ser humano, pero no es un trabajo de una sola persona, sino de un equipo de está detrás de todo este esfuerzo.

Todo el trabajo de un equipo antes de conseguir un récord histórico

Sawe posaba con las zapatillas de 500 euros que le permitieron bajar las dos horas y conseguir batir el récord mundial. Firmó su suela con el que es la nueva marca histórica, pero Fitz explica qué tiene que ver unas zapatillas en una gran hazaña como esta, porque tiene mucho más que ver de lo que en realidad pensamos. Todo esta calculado para que un atleta pueda conseguir su meta y que dependa solo de él mismo.

Martín Fitz ha querido mostrar y explicar qué es lo que tenían sus zapatillas con las que cruzó la línea de meta convirtiéndose en campeón del mundo: "Esta zapatilla fue campeona del mundo en el año 1995 y son zapatillas con mucha amortiguación, con una placa de carbono que hace que sea mucho más relativo". La alimentación es otro factor muy importante, no solo antes de la carrera, sino también durante.

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Sawe tomó 120 gramos de carbohidratos, glucosa y fructosa para darle más energía al músculo y evitar una fatiga que impida llegar lo antes posible a la meta: "El equipo sabe qué carbohidratos le sientan bien a él, dónde debe tomarlos y cómo", explica el nutricionista de 'Forza Saude', Adán Carbó. Su equipo estudia el sistema digestivo el atleta antes de la carrera para ajustar la alimentación en base al objetivo que tiene. Para el siguiente que quiera conseguir batir el récord tendrá que hacerlo en menos de una hora.