Andrés, un joven con laminopatía, cumple su sueño y cruza la meta con Álex Roca en la Media Maratón de Madrid

El atleta lo ha acompañado para visibilizar la realidad de las enfermedades radas

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Andrés Marcio, un joven con laminopatía, ha cumplido su sueño: cruzar la meta de ‘Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid' con Álex Roca Campillo. El atleta lo ha acompañado para visibilizar la realidad de las enfermedades radas. Marcio tiene 20 años y convive con una de las enfermedades más raras. Tan solo se conocen ocho casos en España. "Un día me dijo que quería correr conmigo... Y hoy cruzamos la meta juntos", ha señalado Álex Roca en sus redes sociales.

Con motivo de la Media Maratón de Madrid, el atleta ha compartido junto a Andrés un momento especial. Así se puede ver en el vídeo que él mismo ha subido para mostrar la emoción del joven al completar la carrera.

"Tenía muchas ganas de vivir algo así", confiesa Álex Roca

Ambos se vieron de casualidad en la capital: "A Andrés lo conocí casualmente en un evento aquí, en Madrid. Tiempo después hizo un vídeo diciendo que yo era su ídolo. Y hoy vengo a deciros algo: Él es el mío". El atleta reconoce que ha sido "maravilloso ver su cara, su alegría, su forma de estar y su humanidad".

Roca relata que Andrés estaba deseando correr a su lado. "Tenía muchas ganas de vivir algo así. Y un día me dijo que le encantaría hacer algo conmigo", señala en la publicación. Un sueño que ahora se ha cumplido. "Aquí estamos. Cruzando una meta juntos", añade.

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"Me encuentro con muchas personas que tienen miedo a hacerlo diferente", afirma el atleta

Álex Roca ha recordado la importancia de visibilizar las enfermedades raras porque muchas veces pasan inadvertidas: "Historias que muchas veces no vemos, pero que están ahí. Porque la energía de las carreras no está solo en correr. Está en lo que hay detrás de cada paso. En personas como Andrés. Porque no todos corremos igual. Y eso también está bien".

Y lamenta que muchas personas tengan ese temor de no encajar por ser diferente: "Me encuentro con muchas personas que tienen miedo a hacerlo diferente. Miedo a no encajar. A no seguir el ritmo. Pero no hay una sola manera. Cada uno tiene la suya. Y todas son válidas". Alex asegura que esta meta va por Andrés pero también por "todas las personas que cada día siguen adelante, a su manera".