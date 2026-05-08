El Rayo Vallecano se clasifica para la final de la Conference League donde jugará contra el Crystal Palace

El partido de semifinales terminó con un tanto de Alemao a favor de los madrileños

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El barrio de Vallecas, en Madrid, celebraba esta pasada noche la victoria de su equipo, el Rayo Vallecano, ante un Racing de Estrasburgo al que dejó fuero de la Conference League gracias a un gol de Alemao minutos antes de acabar el primer tiempo.

La clasificación, que quedó cero a dos para los madrileños, consigue que, por primera vez en la historia del club, el Rayo Vallecano haya conseguido llegar a una final europea.

Semanas importantes para el club

Tras más de un siglo de historia de este club madrileño fundado en 1924, el Rayo Vallecano ha conseguido llegar a una final europea. Los de Iñigo Pérez ya tienen su billete de ida a Leipzig, donde se enfrentarán contra el equipo londinense Crystal Palace el 27 de mayo.

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Los rayistas se echaron a las calles ante el triunfo de su "rayito", un equipo que siempre ha sido emblema del barrio madrileño y que ahora resiste ante los gigantes europeos y se mantiene a mitad de tabla en la liga española.

El presidente del club, Raúl Martín Presa, mencionaba tras la victoria que "empiezan las tres semanas posiblemente más importantes de la historia del Rayo Vallecano", mencionando su siguiente partido en liga el próximo martes contra el Girona y comentando que "a ver si somos capaces de lograr una victoria para luego poner toda nuestra energía en intentar batir al Crystal Palace en Leipzig y levantar el primer título en la historia del Rayo".

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Iñigo Pérez: "Somos justos merecedores"

El partido de ayer jueves 7 de mayo, ha sido calificado por Iñigo Pérez como "el mejor partido" desde que tiene "la fortuna" de dirigir al conjunto madrileño, y defendió que son "justos merecedores" del pase a la final.

"Es el mejor partido que hemos hecho desde que tengo la fortuna de dirigir al Rayo por el nivel de juego, por el nivel ofensivo, por el nivel defensivo y, sobre todo, porque el condicionante del momento en el que estamos y lo que te juegas hoy, generalmente, genera bloqueo, y ha sido justo lo contrario", valoró el técnico.

El míster valoró el rival en la final del 27 de mayo, el Crystal Palace, consciente de que al partido por el título no llega a "alguien que no tenga nivel o que no lo haya merecido". "Es un equipo precioso para que quede en el recuerdo una final contra ellos, con una masa social importante que le encanta viajar, que tiene la cultura de la afición. Va a ser precioso ver a las dos aficiones y los dos equipos. En la final, hablaremos, pero evidentemente que la queremos traer", zanjó.